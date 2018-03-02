Trump'tan çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi kararı

ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta içinde ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında ek gümrük vergileri getireceği bildirildi.

Trump, Beyaz Saray'da yapılan toplantıda, ABD'li çelik ve alüminyum üreticileriyle bir araya geldi. Sınırlı sayıda basın mensubunun alındığı toplantıda, ABD Ticaret Bakanlığının ithal çelik ve alüminyum için birkaç hafta önce önerdiği ticaret bariyerleri görüşüldü.

Pres. Trump announces U.S. will impose 10% tariff for aluminum and 25% tariff for steel starting next week, raising concerns that the move could spark a potential trade war. https://t.co/KNKFjKhI9l pic.twitter.com/VAZIWl0KKB — ABC News (@ABC) 1 March 2018

​ABD basınında çıkan haberlere göre, Donald Trump, toplantıda ithal çeliğe yüzde 25, alüminyuma yüzde 10 ek gümrük vergisi getirilmesine karar verdiğini açıkladı.

GELECEK HAFTA İMZALANMASI BEKLENİYOR

Detayları henüz belli olmayan gümrük vergisi düzenlemesinin gelecek hafta içinde imzalanacağı belirtilen haberlerde, Trump'ın imzayı bugün atmak istemesine karşın gerekli prosedürler tamamlanmadığı için beklemek zorunda kaldığı öne sürüldü.

ABD BORSALARI TİCARET SAVAŞLARI ENDİŞESİYLE GERİLEDİ

Donald Trump'ın ithal çeliğe yüzde 25, alüminyuma yüzde 10 ek gümrük vergisi getireceğine dair haberler ise piyasalarda adeta soğuk duş etkisi yarattı.

ABD'nin en fazla çelik ve alüminyum ithal ettiği ülkelerin misilleme yapma ihtimali piyasalarda "ticaret savaşları" korkusuna neden olurken, New York borsaları da sert düşüş gösterdi.

Dow closes 420 points lower after Trump says steel and aluminum tariffs coming https://t.co/oN44lGMvrM — USA TODAY (@USATODAY) 1 March 2018

​TSİ 22.30 sularında Dow Jones Endeksi yüzde 2, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 1,6 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 1,7 değer kaybıyla işlem gördü.

Dolar da euro karşısında yaklaşık yüzde 0,3 gerilerken, aynı saatlerde euro/dolar paritesi de 1,2226 seviyesindeydi.

'ÇİN'LE TİCARET SAVAŞINA YOL AÇABİLİR'

Washington söz konusu hamlenin ABD endüstrisini korumak için yapıldığını belirtirken, çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergisi koyulmasını eleştirenler ise istihdam artışı sağlamayacağını savunduklarını bu kararın Çin'le bir ticaret savaşına yol açabileceğini belirtiyor.

President Trump says the US will impose tariffs on steel and aluminum next week. The highly controversial action directly takes on No. 1 steel exporter China https://t.co/CrucPjVYkw pic.twitter.com/AYwVWRdsjj — CNN Politics (@CNNPolitics) 1 March 2018

​AB: BOŞ BOŞ OTURMAYACAĞIZ

DW Türkçe'nin haberine göre Trump'ın kararına Avrupa Birliği'nden yanıt gecikmedi. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Bu adımı son derece esefle karşılıyoruz" açıklamasında bulundu.

Juncker yaptığı açıklamada, "ABD endüstrisini korumak için yapılan bariz bir müdahale gibi görünen bu kararın hiçbir ulusal güvenlik gerekçesi de olmadığı izlenimi uyandırdığını" belirtti.

Juncker will propose WTO-compatible countermeasures to hit back against steel and aluminum tariffs announced by Trump https://t.co/oQgMPtVpZA — POLITICO Europe (@POLITICOEurope) 1 March 2018

​"Sanayimiz binlerce Avrupalının işini riske atan bu adaletsiz önlemlerle darbe alırken biz de boş boş oturmayacağız" diyen Juncker, "Çıkarlarımızı savunmak için gereken ciddi tepkiyi vereceğiz" ifadesini kullandı.

Avrupa Komisyonu Başkanı, "durumu dengelemek için" önümüzdeki günlerde Dünya Ticaret Örgütü kurallarıyla bağdaşan bazı karşı önlemler amak için teklif getireceklerini duyurdu.