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    ABD Başkanı Donald Trump

    Trump'tan çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi kararı

    © REUTERS/ Kevin Lamarque
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta içinde ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında ek gümrük vergileri getireceği bildirildi.

    Trump, Beyaz Saray'da yapılan toplantıda, ABD'li çelik ve alüminyum üreticileriyle bir araya geldi. Sınırlı sayıda basın mensubunun alındığı toplantıda, ABD Ticaret Bakanlığının ithal çelik ve alüminyum için birkaç hafta önce önerdiği ticaret bariyerleri görüşüldü.

    ​ABD basınında çıkan haberlere göre, Donald Trump, toplantıda ithal çeliğe yüzde 25, alüminyuma yüzde 10 ek gümrük vergisi getirilmesine karar verdiğini açıkladı.

    GELECEK HAFTA İMZALANMASI BEKLENİYOR

    Detayları henüz belli olmayan gümrük vergisi düzenlemesinin gelecek hafta içinde imzalanacağı belirtilen haberlerde, Trump'ın imzayı bugün atmak istemesine karşın gerekli prosedürler tamamlanmadığı için beklemek zorunda kaldığı öne sürüldü.

    ABD BORSALARI TİCARET SAVAŞLARI ENDİŞESİYLE GERİLEDİ

    Donald Trump'ın ithal çeliğe yüzde 25, alüminyuma yüzde 10 ek gümrük vergisi getireceğine dair haberler ise piyasalarda adeta soğuk duş etkisi yarattı.

    ABD'nin en fazla çelik ve alüminyum ithal ettiği ülkelerin misilleme yapma ihtimali piyasalarda "ticaret savaşları" korkusuna neden olurken, New York borsaları da sert düşüş gösterdi.

    ​TSİ 22.30 sularında Dow Jones Endeksi yüzde 2, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 1,6 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 1,7 değer kaybıyla işlem gördü.

    Dolar da euro karşısında yaklaşık yüzde 0,3 gerilerken, aynı saatlerde euro/dolar paritesi de 1,2226 seviyesindeydi.

    'ÇİN'LE TİCARET SAVAŞINA YOL AÇABİLİR'

    Washington söz konusu hamlenin ABD endüstrisini korumak için yapıldığını belirtirken, çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergisi koyulmasını eleştirenler ise istihdam artışı sağlamayacağını savunduklarını bu kararın Çin'le bir ticaret savaşına yol açabileceğini belirtiyor.

    AB: BOŞ BOŞ OTURMAYACAĞIZ

    DW Türkçe'nin haberine göre Trump'ın kararına Avrupa Birliği'nden yanıt gecikmedi. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Bu adımı son derece esefle karşılıyoruz" açıklamasında bulundu.

    Juncker yaptığı açıklamada, "ABD endüstrisini korumak için yapılan bariz bir müdahale gibi görünen bu kararın hiçbir ulusal güvenlik gerekçesi de olmadığı izlenimi uyandırdığını" belirtti.

    ​"Sanayimiz binlerce Avrupalının işini riske atan bu adaletsiz önlemlerle darbe alırken biz de boş boş oturmayacağız" diyen Juncker, "Çıkarlarımızı savunmak için gereken ciddi tepkiyi vereceğiz" ifadesini kullandı.

    Avrupa Komisyonu Başkanı, "durumu dengelemek için" önümüzdeki günlerde Dünya Ticaret Örgütü kurallarıyla bağdaşan bazı karşı önlemler amak için teklif getireceklerini duyurdu.

    Etiketler:
    Alüminyum, Çelik, Nasdaq, Dow Jones, Avrupa Birliği, Beyaz Saray, Jean-Claude Juncker, Donald Trump, Avrupa, Çin, ABD
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