Trump uyuşturucu satıcılarına savaş açtı: Binlerce kişiyi öldürebilen bu insanlara hiçbir şey olmuyor

Beyaz Saray'da düzenlenen ve açılışını First Lady Melania Trump'ın yaptığı afyon salgını konulu toplantıda konuşan Trump, yüzlerce kişiyi öldüren uyuşturucu satıcılarının büyük bölümünün cezaevine bile girmediğini vurguladı.

Trump, "Birini vurursanız, size ömür boyu hapis, idam cezası verirler. 2 bin, 3 bin kişiyi öldürebilen bu insanlara ise hiçbir şey olmuyor. Bazı ülkelerin çok hem de çok katı cezaları var, en yüksek ceza. Yeri gelmişken buralarda bizdekinden çok daha az uyuşturucu sorunu bulunuyor. Yani biz de cezalar konusunda çok sert olacağız" ifadesini kullandı.

Melania Trump da çok sayıda kişinin sevdiklerini uyuşturucuya kurban verdiğine dikkati çekerek "Bunu değiştirmeliyiz" dedi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre, ülkede reçeteli olanlar dahil afyon, eroin ve fentanil nedeniyle 2016'da 42 bin kişi hayatını kaybetti.