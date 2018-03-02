Kayıt
15:51 02 Mart 2018
Ankara+ 12°C
İstanbul+ 10°C
Canlı Yayın
    Arama
    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert

    ABD Dışişleri Bakanlığı, Putin'in klibinden 'rencide oldu'

    © AFP 2018/ Mandel Ngan
    ABD
    URL'yi kısaltın
    136

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, perşembe günkü basın toplantısında Rus medya organlarının temsilcilerinin sorularını yanıtlamayı reddederken bunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aynı gün yaptığı konuşmada kullandığı görsellerle gerekçelendirdi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © AFP 2018/ Yuri KADOBNOV
    Putin, Federal Meclis'e seslendi: Yeni nükleer füze denedik, dünyanın neredeyse her noktasına ulaşabilir
    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in perşembe günü Federal Meclise hitabında tanıtımını yaptığı silahlar ve bunlarla ilgili kullandığı görseller, ABD Dışişleri Bakanlığı'nı gerdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Putin'in konuşmasıyla ilgili görüşlerini almak isteyen Rus medya organlarının muhabirlerini refüze etti.

    'VİDEO RUSYA'YI ABD'YE SALDIRIRKEN GÖSTERİYOR'

    Rossiya 1 kanalının muhabiri, Putin'in açıklamalarının ardından ABD'de küresel güvenlik sorunları konusunda Rusya ile müzakerelerin hala değerlendirilip değerlendirilmediğini sorması üzerine Nauert şu tepkiyi gösterdi: ''Ülkenizi ABD'ye saldırırken gösteren bir video hazırlamış olmanız kesinlikle endişe verici. Bu ne yapıcı ne de sorumluluk sahibi bir yaklaşım'' dedi.

    'SARMAT FÜZESİ FLORİDA EYALETİNİ VURUYOR'

    Putin'in konuşması sırasında kullanılan bir animasyon videoda yeni füze SARMAT'ın vurduğu hedefin ABD'nin Florida eyaleti gibi gözüktüğü Twitter'da bazı kullanıcıların dikkatini çekmişti.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © Sputnik/ Григорий Сысоев
    Peskov: Yeni bir silah yarışına girme hazırlığında değiliz
    'NE DİYORSUN, GERÇEKTEN Mİ'

    Nauert'e, bu çıkışının üzerine, ​Rus Kanal 1 muhabiri videoda iki füze iki farklı yöne gidiyor gözükürken neden füzelerin ABD'yi hedef aldığını söylediğini sordu.

    ABD Dışişleri Sözcüsü ''O, gerçekten mi? Sen de Rus televizyonundansın, tamam, tamam. Dediğim gibi diğer sorulara geçelim'' karşılığını verdi.

    CNN: ONLAR RUS YETKİLİ DEĞİL, RUS GAZETECİLER

    Araya giren CNN muhabiri ''Pardon, ama bu ne demek oluyor? Onlar Rus hükümetinin yetkilileri değil, sadece Rusya ile ilgili soru soruyorlar'' tepkisini gösterdi.

    ABD askeri
    © Flickr/ U.S. Army Europe Images
    ABD Dışişleri'nden 'tekerleme': Suriye'deki ABD askerleri postal giyiyor ama postalları Suriye'ye değmiyor

    Nauert yine ''O, gerçekten mi?'' diyerek şöyle devam etti: ''Valla biliyoruz ki, RT ve diğer sözde Rus haber kanalları Rus hükümeti tarafından finanse ediliyor ve yönetiliyor. Dolayısıyla fazla hoşgörü gösteremiyorsam…''

    RUSLARIN SORUSUNU AP DEVRALDI

    Bunun üzerine AP muhabiri Matthew Lee, Rus Kanal 1 muhabirinin sorusunu tekrarladı. Lee ''Videodaki füzelerin hedeflerini vurduğu ve bu hedefin de ABD olduğu Amerikan hükümetinin vardığı sonuç mudur'' diye sordu.

    NAUERT: HEDEF SON DERECE NET

    Nauert ''Mat, kesinlikle öyle gözüküyor. Bence geri dönüp bakmalısın. Hedeflerinin ne olduğu son derece net'' dedi.

    Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan
    Sputnik
    Simonyan, Sputnik’in ABD’deki partnerinin yabancı ajan olarak kaydolmasını değerlendirdi
    YABANCI AJAN MUAMELESİ

    ABD'de '2016 başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahele ettiği' iddiaları hakkında hiçbir somut kanıt bulunamasa da soruşturma genişletilirken RT ve Sputnik gibi rus medya organları da büyük baskı altında alındı. RT'nin Amerikan kolu kasım ayında 'yabancı ajan' olarak kaydedildi. Britanya kamu yayın kuruluşu BBC, Almanya kamu yayın kuruluşu Deutsche Welle ve benzerleri böyle bir muameleye tabi tutulmadı.

    RT ve Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, '2016 başkanlık seçimlerine müdahele' iddialarını kesin dille rededdiyor. 

    Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov de iddiaları reddederken hiçbir temelinin bulunmadığının altını çiziyor. 

    Etiketler:
    SARMAT, Kanal 1, Rossiya 1 televizyonu, AP, Sputnik, RT, CNN, Matthew Lee, Heather Nauert, Margarita Simonyan, Vladimir Putin, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Yılın ilk yavru Van kedileri, dünyaya gözlerini açtı
    Yılın ilk yavru Van kedileri, dünyaya gözlerini açtı
    Karikatür
    'Yeni bir silahlanma yarışının fitilini Putin ateşlemedi'
    Rusya Silahlı Kuvvetleri
    Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin bugünü ve yarını
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam