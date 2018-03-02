ABD Dışişleri Bakanlığı, Putin'in klibinden 'rencide oldu'

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, perşembe günkü basın toplantısında Rus medya organlarının temsilcilerinin sorularını yanıtlamayı reddederken bunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aynı gün yaptığı konuşmada kullandığı görsellerle gerekçelendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in perşembe günü Federal Meclise hitabında tanıtımını yaptığı silahlar ve bunlarla ilgili kullandığı görseller, ABD Dışişleri Bakanlığı'nı gerdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Putin'in konuşmasıyla ilgili görüşlerini almak isteyen Rus medya organlarının muhabirlerini refüze etti.

'VİDEO RUSYA'YI ABD'YE SALDIRIRKEN GÖSTERİYOR'

Rossiya 1 kanalının muhabiri, Putin'in açıklamalarının ardından ABD'de küresel güvenlik sorunları konusunda Rusya ile müzakerelerin hala değerlendirilip değerlendirilmediğini sorması üzerine Nauert şu tepkiyi gösterdi: ''Ülkenizi ABD'ye saldırırken gösteren bir video hazırlamış olmanız kesinlikle endişe verici. Bu ne yapıcı ne de sorumluluk sahibi bir yaklaşım'' dedi.

'SARMAT FÜZESİ FLORİDA EYALETİNİ VURUYOR'

Putin'in konuşması sırasında kullanılan bir animasyon videoda yeni füze SARMAT'ın vurduğu hedefin ABD'nin Florida eyaleti gibi gözüktüğü Twitter'da bazı kullanıcıların dikkatini çekmişti.

Putin's Federal Assembly Address



What we thought we'd get: poverty reduction, infrastructure spending



What we got: Full-on Rocketman video of Florida getting nuked pic.twitter.com/a5x09vZ09K — Ian Bugbee (@IBugbee) 1 Mart 2018

© Sputnik/ Григорий Сысоев Peskov: Yeni bir silah yarışına girme hazırlığında değiliz

Nauert'e, bu çıkışının üzerine, ​Rus Kanal 1 muhabiri videoda iki füze iki farklı yöne gidiyor gözükürken neden füzelerin ABD'yi hedef aldığını söylediğini sordu.

ABD Dışişleri Sözcüsü ''O, gerçekten mi? Sen de Rus televizyonundansın, tamam, tamam. Dediğim gibi diğer sorulara geçelim'' karşılığını verdi.

CNN: ONLAR RUS YETKİLİ DEĞİL, RUS GAZETECİLER

Araya giren CNN muhabiri ''Pardon, ama bu ne demek oluyor? Onlar Rus hükümetinin yetkilileri değil, sadece Rusya ile ilgili soru soruyorlar'' tepkisini gösterdi. © Flickr/ U.S. Army Europe Images ABD Dışişleri'nden 'tekerleme': Suriye'deki ABD askerleri postal giyiyor ama postalları Suriye'ye değmiyor

Nauert yine ''O, gerçekten mi?'' diyerek şöyle devam etti: ''Valla biliyoruz ki, RT ve diğer sözde Rus haber kanalları Rus hükümeti tarafından finanse ediliyor ve yönetiliyor. Dolayısıyla fazla hoşgörü gösteremiyorsam…''

RUSLARIN SORUSUNU AP DEVRALDI

Bunun üzerine AP muhabiri Matthew Lee, Rus Kanal 1 muhabirinin sorusunu tekrarladı. Lee ''Videodaki füzelerin hedeflerini vurduğu ve bu hedefin de ABD olduğu Amerikan hükümetinin vardığı sonuç mudur'' diye sordu.

NAUERT: HEDEF SON DERECE NET

Nauert ''Mat, kesinlikle öyle gözüküyor. Bence geri dönüp bakmalısın. Hedeflerinin ne olduğu son derece net'' dedi.

Sputnik Simonyan, Sputnik’in ABD’deki partnerinin yabancı ajan olarak kaydolmasını değerlendirdi

ABD'de '2016 başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahele ettiği' iddiaları hakkında hiçbir somut kanıt bulunamasa da soruşturma genişletilirken RT ve Sputnik gibi rus medya organları da büyük baskı altında alındı. RT'nin Amerikan kolu kasım ayında 'yabancı ajan' olarak kaydedildi. Britanya kamu yayın kuruluşu BBC, Almanya kamu yayın kuruluşu Deutsche Welle ve benzerleri böyle bir muameleye tabi tutulmadı.

RT ve Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, '2016 başkanlık seçimlerine müdahele' iddialarını kesin dille rededdiyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov de iddiaları reddederken hiçbir temelinin bulunmadığının altını çiziyor.