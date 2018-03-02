ABD Dışişleri Bakanlığı, Putin'in klibinden 'rencide oldu'

'VİDEO RUSYA'YI ABD'YE SALDIRIRKEN GÖSTERİYOR'
Rossiya 1 kanalının muhabiri, Putin'in açıklamalarının ardından ABD'de küresel güvenlik sorunları konusunda Rusya ile müzakerelerin hala değerlendirilip değerlendirilmediğini sorması üzerine Nauert şu tepkiyi gösterdi: ''Ülkenizi ABD'ye saldırırken gösteren bir video hazırlamış olmanız kesinlikle endişe verici. Bu ne yapıcı ne de sorumluluk sahibi bir yaklaşım'' dedi.
'SARMAT FÜZESİ FLORİDA EYALETİNİ VURUYOR'
Putin'in konuşması sırasında kullanılan bir animasyon videoda yeni füze SARMAT'ın vurduğu hedefin ABD'nin Florida eyaleti gibi gözüktüğü Twitter'da bazı kullanıcıların dikkatini çekmişti.
Putin's Federal Assembly Address— Ian Bugbee (@IBugbee) 1 Mart 2018
What we thought we'd get: poverty reduction, infrastructure spending
What we got: Full-on Rocketman video of Florida getting nuked pic.twitter.com/a5x09vZ09K
Nauert'e, bu çıkışının üzerine, Rus Kanal 1 muhabiri videoda iki füze iki farklı yöne gidiyor gözükürken neden füzelerin ABD'yi hedef aldığını söylediğini sordu.
ABD Dışişleri Sözcüsü ''O, gerçekten mi? Sen de Rus televizyonundansın, tamam, tamam. Dediğim gibi diğer sorulara geçelim'' karşılığını verdi.
CNN: ONLAR RUS YETKİLİ DEĞİL, RUS GAZETECİLER
Araya giren CNN muhabiri ''Pardon, ama bu ne demek oluyor? Onlar Rus hükümetinin yetkilileri değil, sadece Rusya ile ilgili soru soruyorlar'' tepkisini gösterdi.
Nauert yine ''O, gerçekten mi?'' diyerek şöyle devam etti: ''Valla biliyoruz ki, RT ve diğer sözde Rus haber kanalları Rus hükümeti tarafından finanse ediliyor ve yönetiliyor. Dolayısıyla fazla hoşgörü gösteremiyorsam…''
RUSLARIN SORUSUNU AP DEVRALDI
Bunun üzerine AP muhabiri Matthew Lee, Rus Kanal 1 muhabirinin sorusunu tekrarladı. Lee ''Videodaki füzelerin hedeflerini vurduğu ve bu hedefin de ABD olduğu Amerikan hükümetinin vardığı sonuç mudur'' diye sordu.
NAUERT: HEDEF SON DERECE NET
Nauert ''Mat, kesinlikle öyle gözüküyor. Bence geri dönüp bakmalısın. Hedeflerinin ne olduğu son derece net'' dedi.
ABD'de '2016 başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahele ettiği' iddiaları hakkında hiçbir somut kanıt bulunamasa da soruşturma genişletilirken RT ve Sputnik gibi rus medya organları da büyük baskı altında alındı. RT'nin Amerikan kolu kasım ayında 'yabancı ajan' olarak kaydedildi. Britanya kamu yayın kuruluşu BBC, Almanya kamu yayın kuruluşu Deutsche Welle ve benzerleri böyle bir muameleye tabi tutulmadı.
RT ve Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, '2016 başkanlık seçimlerine müdahele' iddialarını kesin dille rededdiyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov de iddiaları reddederken hiçbir temelinin bulunmadığının altını çiziyor.
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