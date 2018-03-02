Onlarca kadına cinsel tacizle suçlanan yapımcı Weinstein'ın şirketi kadınların yönetimindeki gruba satıldı

90 MİLYON DOLAR WEINSTEIN'IN MAĞDUR ETTİĞİ KADINLARA AYRILDI
500 milyon doların 90 milyon dolarının Weinstein'ın mağdur ettiği kadınlara ödenecek tazminat için ayrıldığı açıklandı. Seks bağımlılığı nedeniyle bir kliniğe yatan Weinstein hakkında ABD ve İngiltere2de farklı soruşturmalar açılmış olsa da henüz yapımcıya resmi suçlama yöneltilmiş değil. Weinstein suçlamaları reddediyordu.
ŞİRKET İFLAS BAŞVURUSU YAPACAKTI
Ancak New York Savcısı Eric Schneiderman'ın araya girdiği ve şirketin 277 film de dahil sahip olduğu varlıkları satması konusunda anlaşmaya varıldığı açıklandı.
Halihazırda Weinstein şirketinde çalışan 150 personelin de yeni kurulacak işte çalışmak için davet edileceği belirtildi.
'YENİ BİR YÖNETİM KURULU VE YENİ BİR VİZYONLA BİR ŞİRKET KURACAĞIZ'
Contreras-Sweet yaptığı açıklamada şirketin yeni sahiplerinin 'yeni bir vizyon veyeni bir yönetim kuruluyla bir şirket kuracağını' söyledi.
Weinstein ve aktör Kevin Spacey'in adının karıştığı cinsel taciz iddiaları, geçen yıl sonunda Hollywood'u sarsmıştı.
Aralarında ünlü aktrislerin de bulunduğu çok sayıda kadının cinsel taciz,cinsel saldırı ve tecavüz suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Weinstein, erkek kardeşi Robert ile kurduğu film şirketinden kovulmuş ve yapımcının Hollywood Film Akademisi ile ilişiği kesilmişti.
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