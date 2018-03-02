Onlarca kadına cinsel tacizle suçlanan yapımcı Weinstein'ın şirketi kadınların yönetimindeki gruba satıldı

Onlarca kadına cinsel taciz, cinsel saldırı ve tecavüzle suçlanan ABD'li yapımcı Harvey Weinstein'ın sahibi olduğu Weinstein Company, başında iş kadını Maria Contreras-Sweet'in olduğu yatırımcı grubuna 500 milyon dolara satıldı.

© AP Photo/ John Carucci Weinstein'ın şirketi iflas açıklamasında bulunacak

Aralarında çok sayıda ünlü oyuncunun da olduğu onlarca kadına cinsel taciz, cinsel saldırı ve tecavüzle suçlanan yapımcı Harvey Weinstein'ın kardeşiyle birlikte kurduğu 'Weinsteın Company' başında iş kadını Maria Contreras-Sweet'in olduğu yatırımcı grubuna 500 milyon dolara satıldı.

90 MİLYON DOLAR WEINSTEIN'IN MAĞDUR ETTİĞİ KADINLARA AYRILDI

500 milyon doların 90 milyon dolarının Weinstein'ın mağdur ettiği kadınlara ödenecek tazminat için ayrıldığı açıklandı. Seks bağımlılığı nedeniyle bir kliniğe yatan Weinstein hakkında ABD ve İngiltere2de farklı soruşturmalar açılmış olsa da henüz yapımcıya resmi suçlama yöneltilmiş değil. Weinstein suçlamaları reddediyordu.

ŞİRKET İFLAS BAŞVURUSU YAPACAKTI

Weinstein Company bu hafta başında satış için görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle iflas başvurusu yapacağını duyurmuştu.

Ancak New York Savcısı Eric Schneiderman'ın araya girdiği ve şirketin 277 film de dahil sahip olduğu varlıkları satması konusunda anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Halihazırda Weinstein şirketinde çalışan 150 personelin de yeni kurulacak işte çalışmak için davet edileceği belirtildi.

'YENİ BİR YÖNETİM KURULU VE YENİ BİR VİZYONLA BİR ŞİRKET KURACAĞIZ'

Contreras-Sweet yaptığı açıklamada şirketin yeni sahiplerinin 'yeni bir vizyon veyeni bir yönetim kuruluyla bir şirket kuracağını' söyledi.

© REUTERS/ Carlo Allegri New York savcılarından cinsel tacizle suçlanan Weinstein'a dava

Contreras-Sweet şirketin yeni yönetim kurulunda çoğunluğu da kadınların oluşturcağını belirtti.

Weinstein ve aktör Kevin Spacey'in adının karıştığı cinsel taciz iddiaları, geçen yıl sonunda Hollywood'u sarsmıştı.

Aralarında ünlü aktrislerin de bulunduğu çok sayıda kadının cinsel taciz,cinsel saldırı ve tecavüz suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Weinstein, erkek kardeşi Robert ile kurduğu film şirketinden kovulmuş ve yapımcının Hollywood Film Akademisi ile ilişiği kesilmişti.