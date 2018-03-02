'Trump, kızı Ivanka ile damadı Kushner'in Beyaz Saray'ı terk etmesini istiyor'

New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka ile damadı ve aynı zamanda başdanışmanı Jared Kushner'in Beyaz Saray'dan ayrılmalarını istediğini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ailesi ve iş ilişkileriyle birlikte Beyaz Saray'a yerleşmesinin yarattığı sancılar büyüyor.

'DİLİ BAŞKA SÖYLÜYOR, GÖZLERİ BAŞKA'

Trump'ın bir yandan kızı Ivanka ile damadına yönetiminin bir parçası olmaya devam etmeleri gerektiğini söylerken diğer yandan istifa etmelerini sağlamak için arkalarından dolap çevirdiği öne sürüldü.

'DİĞER DANIŞMANLAR İSTİFA GELMEMESİNDEN RAHATSIZ'

Habere göre Trump'ın diğer danışmanları Başkan'ın istifa etmeleri gerektiğini ima etmesine karşın Ivanka ile Kushner'in hala görevlerine devam etmelerinden rahatsızlık ifade ediyor.

'KELLY İMDADA YETİŞ'

Trump'ın diğer danışmanlarına dayandırılan haberde, Trump'ın, kızı ile damadına söylediklerinin tam tersine, Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly'den çiftin istifa etmesini sağlamak için yardım etmesini istedi.

Another sign Trump’s tight grasp on power is loosening: first, the generals turned on him to take down Kushner (and probably Ivanka), and now even feckless Jeff Sessions is talking back. https://t.co/c5EPyDEIlS — Amy Siskind (@Amy_Siskind) February 28, 2018

© REUTERS/ Kevin Lamarque 'Mueller, Trump'ın damadının işletmelerini de soruşturmaya dahil etti' New York Times gazetesi, Ivanka ile Kushner'in, Kelly'yi Trump'ın başarısının önünde bir engel olarak gördüklerini, garez besledikleri Beyaz Saray Genel Sekreteri'nin kendilerinin Beyaz Saray'daki varlığına karşı çıktığına inandıklarını da öne sürdü.

Kasım 2016 başkanlık seçiminin ardından Ivanka-Kushner çifti Trump yönetiminin ve Beyaz Saray ekibinin önemli parçaları olmuştu.

Trump'ın Ortadoğu Temsilcisi yapıp pek çok önemli konuyla görevlendirdiği Jared Kushner'in son olarak en gizli bilgilere erişim yetkisi Kelly'nin müdahalesiyle kaldırılmıştı.