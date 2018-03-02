'Adını 'Melania'nın göğüsleri' koyalım'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Federal Meclis'te yaptığı konuşma sırasında tanıttığı bir dizi yeni ileri teknoloji füze ve nükleer cephaneliği tüm dünyada yankı yarattı. Rusya'nın ABD Büyükelçiliği de Putin'in konuşmasının ardından yeni silahlara isim konulması için yarışma başlattığını duyuran bir tweet attı.

Take part in Vladimir Putin announced name-that-weapon contest for @Russia’s new global-range cruise missile, unmanned underwater drone & laser weaponry

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➡️https://t.co/Wdf5PJ7arI

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Follow @MoD_Russia🇷🇺 pic.twitter.com/3itKQ35bxq — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) March 1, 2018

Rusya Büyükelçiliği, yarışmaya sosyal medyadan Amerikalıların da katılması çağrısı yapınca birbirinden ilginç öneriler geldi.

Bir kullanıcı, Putin'in sözlerinden ve görsel şovundan ikna olmadığından first lady Melania Trump'a atıf yaptı:

''Melania'nın göğüsleri olsun, ne de olsa onunkiler gibi sahteler.''

“Melania’s Breasts.”



Because they’re just as fake. — Douglas Higgins (@DouglasHiggins8) March 1, 2018

​Bir başkası doğrudan ABD Başkanı Donald Trump'ı layık gördü:

''Trump olsun. Turuncu renkli, sadece sana ait ve temas ettiği her şeyi yok ediyor.''

The Trump. It's orange, it belongs to you, and it destroys everything it comes in contact with. — Mary Burge (@mwburge1) March 1, 2018

​Trump fikrini başkaları da tuttu:

''Oyuncağınıza trump'ın lakaplarına atıfla 'Bunak' ya da 'Turuncı Şaklaban' diyebilirsiniz.''

Eylülde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Trump'a bizzat seslenen bir konuşma yapıp ''Bunak ABD'liye açıklamalarının bedelini ödeteceğim'' demişti.

Soğuk Savaş döneminin casusluk romanlarının doruk noktalarından biri olan, filme de çekilen James Bond serisinin en iyisini hatırlayanlar da oldu:

'''Rusyadan Sevgilerle' mi desek acaba?''