ABD, Küba'daki görevli sayısını 'kalıcı olarak' en düşük seviyeye çekecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, gelecek haftadan itibaren Küba'nın başkenti Havana'da bulunan büyükelçiliğindeki görevlilerin sayısını kalıcı olarak en düşük seviyede tutacağını açıkladı. Bu karar, büyükelçilik görevlilerine yönelik saldırı iddialarının ardından alınsa da, saldırılara ilişkin henüz bir kanıta ulaşılmış değil.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ekim 2016'da Havana'daki büyükelçilik çalışanlarının sayısını en düşük seviyeye çekme kararının kalıcı olarak devam ettirileceği bildirildi.

Açıklamada, "5 Mart'tan itibaren kalıcı olarak yeni görevlendirme işleme geçecek" ifadeleri kullanıldı.

Kararın, Havana'daki büyükelçilik görevlilerine yönelik henüz sebebi bilinmeyen saldırıların ardından alındığı belirtilen açıklamada, "Elçilik, 'eşlik edilmeyen makam' olarak hizmetine devam edecek" değerlendirmesinde bulunuldu.

AİLELERİNİ GÖTÜRMEYECEKLER

Açıklamada, elçilikte çalışan görevlilerin de ailelerini Küba'ya götürmeyecekleri kaydedildi.

Küba'daki ABD Büyükelçiliği çalışanlarına yönelik "gizemli saldırılar" yaşandığı iddia edilmiş ve diplomatlarda hafif beyin travması, sağırlık, baş dönmesi ve mide bulantısı gibi sorunlar baş göstermişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ekim 2016'da Havana'da görevli çalışanların ailelerinin ülkeyi terk etmeleri emrini vermiş ve görevli sayısını yasalar gereği 6 aylığına düşük seviyeye çektiğini açıklamıştı.

ABD'nin Cumhuriyetçi Arizona Senatörü Jeff Flake ise ülkesinin, Küba'da görev yapan ABD'li diplomatların gizemli 'sonik saldırılara' maruz kaldığına ilişkin kanıt bulmadığını açıklamıştı. Küba yönetimi de Büyükelçilik görevlilerine yönelik saldırı haberlerini yalanlamıştı.