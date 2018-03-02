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    ABD Başkanı Donald Trump

    Trump'tan 'ticaret savaşı' ilanı: Açığımız 800 milyar dolar, başka çaremiz yok

    © REUTERS/ Chris Keane
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyuma getirilecek ek gümrük vergilerini savunarak, “Ticaret savaşları iyidir ve kazanması kolaydır. Yakında karşılıklı vergilendirmeye başlayacağız ve onların bize uyguladığı vergileri biz de onlara uygulayacağız. Ticaret açığımız 800 milyar dolar, başka çaremiz yok" dedi.

    Çinli çelik işçisi
    © REUTERS/ Damir Sagolj
    Ticaret savaşı endişesi: Çin'den Trump'ın çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi kararına tepki
    Trump, ithal çelik ve alüminyuma getireceği ek gümrük vergilerini kişisel Twitter hesabından savundu.

    Yaptığı ilk paylaşımda ABD'nin ticarette neredeyse bütün ülkelere karşı dezavantajlı durumda olduğunu belirten Trump, "Bir ülke ticaret yaptığı hemen her ülkeye milyarlarca dolar kaybediyorsa, ticaret savaşları iyidir ve kazanması kolaydır. Örneğin, bir ülkeyle 100 milyar dolarlık açığımız varsa, onlarla ticaret yapmazsak biz kazanırız. Bu gayet basit" ifadelerini kullandı.

    ​Trump, diğer paylaşımlarında ise gümrük vergilerinin ABD'yi ve Amerikalı çalışanları korumayı amaçladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

    "Ülkemizi ve işçilerimizi korumalıyız. Çelik endüstrimiz kötü durumda. Eğer çeliğimiz yoksa, ülkemiz de olmaz. Bir ülke bizim ürünlerimize, örneğin yüzde 50 vergi koyuyorsa ve biz aynı ürüne ülkemize geldiğinde sıfır vergi uyguluyorsak, bu adil ve mantıklı değil. Yakında karşılıklı vergilendirmeye başlayacağız ve onların bize uyguladığı vergileri biz de onlara uygulayacağız. Ticaret açığımız 800 milyar dolar, başka çaremiz yok."

    ​Trump, dün, gelecek hafta içinde ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında ek gümrük vergileri getirileceğini duyurmuştu.

    Ekonomistler, Trump yönetiminin korumacı politikalar çerçevesinde uygulayacağı gümrük vergilerinin misillemelere yol açabileceği ve bunun özellikle de Çin gibi büyük üreticilerle küresel bir ticaret savaşı başlatabileceği uyarısında bulunuyor.

    Etiketler:
    Alüminyum, Çelik, Donald Trump, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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