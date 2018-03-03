ABD önümüzdeki yıl hipersonik silahını test edecek

ABD'nin savunma teknolojileri üreten ajansı DARPA Direktörü Steven H. Walker, "Rusya ve Çin gibi ülkelerle yarıştığımızın farkındayız" açıklamasında bulundu.

Walker, DARPA'nın birkaç yıldır ABD Silahlı Kuvvetleri ve Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA ile birlikte hipersonik silah geliştirdiğini ve bu çalışmanın öncelikli görevleri olduğunu kaydetti.

RUSYA'NIN YENİ SİLAHLARI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünkü Federal Meclis konuşmasında dünyada benzeri bulunmayan en yeni Rus silahlarına geniş yer verdi.

Putin'in yaptığı konuşmaya ABD'den yanıt gecikmedi. ABD Stratejik Kuvvetler (STRATCOM) Komutanı Orgeneral John Hyten, Washington'un hipersonik silahlara karşı koyabilmek için yörüngeye oturtulacak bir radar sisteminin geliştirmesi gerektiğini belirtti.

Hyten, Pentagon'un karadaki radar sistemlerinin yetersiz olduğunu kabul ettiğini, bu nedenle yörüngede çalışacak radar sisteminin geliştirilmesi için ‘yalnızca' birkaç milyar dolara ihtiyaç olduğunu ifade etti.