Sarraf davası kayıtlarına son iki haftada iki yeni gizli dosya girdi

New York Güney Bölgesi Federal Hakimi Richard Berman'ın onayıyla kayıtlara gizlilik kararıyla konulan belgelerin, davada yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ya da Rıza Sarraf'ın savunma avukatları tarafından mı, yoksa savcılık tarafından mı konulduğu bilinemiyor.
Son iki haftada kayıtlara geçen iki gizli dosyanın muhtemelen yeni bir iddianame olabileceği gibi davanın hakimi Richard Berman'ın, yazılı bir emrine verilen cevaplar olabileceği de belirtiliyor.
'TÜRK YETKİLİLERLE NE KONUŞTUNUZ'
Hakim Berman, avukatlardan söz konusu yetkililerle yapılan görüşmelerin tarihini, isimlerini, görüşmenin ya da yazışmanın sebebini ve alınan sonucu açıklayan ayrıntılı bir rapor da istemişti.
Hakim Berman'ın, Rıza Sarraf'ın avukat olarak tuttuğu eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani'yle eski Adalet Bakanı Michael Mukasey'nin ve aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu bazı Türk yetkililerin dava ile ilişkilerini ortaya çıkarmayı amaçladığı belirtilmişti.
'YENİ BİR İDDİANAME HAZIRANABİLİR'
Bu nedenle Sarraf'ın, Türkiye ya da başka ülkelerde işbirliği yaptığı bazı isimlerin de yer aldığı yeni bir iddianamenin hazırlanmasınım da ihtimaller dahilinde olduğu iddia ediliyor.
İki hafta önce 495 sıra numarasıyla kayıtlara geçen gizlilik kararı olan belge sonrasında bu hafta da 496 kayıt numarasıyla yine gizlilik kararı olan bir belge daha kayıtlara eklendi.
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