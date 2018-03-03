ABD'li general: Ruslar bizden korkmuyor

© AP Photo/ J. Scott Applewhite ABD'li bakan Mnuchin: Rusya seçim sonucunu etkilemedi

Korgeneral Paul Nakasone, ABD Senatosu'ndaki oturumda yaptığı konuşmada, ABD'nin özellikle seçim kampanyası sırasında sosyal medyada 'yalan bilgi yaymakla' suçladığı Rusya'ya işaret etti.

Korgeneral Nakasone, Senato'daki oturumda, "Onlar tam şu anda başlarına ciddi hiçbir şey gelmeyeceğini düşünüyor. Onlar bizden korkmuyor" diye konuştu.

Nakasone ayrıca Rusya'yı, 'ABD'nin siber alandaki teknolojik olarak en gelişmiş rakibi' olarak nitelendirdi.