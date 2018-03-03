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    ABD Başkanı Donald Trump

    Trump'tan Avrupa'ya: ABD’ye serbestçe gelen arabalarına vergi uygulayacağız

    © REUTERS/ Jonathan Ernst
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerinin ABD’nin gelecek hafta Avrupa’dan yapılan çelik ve alüminyum ithalatına uygulayacağı vergilere karşılık vermesi durumunda ABD'nin Avrupa yapımı araçlara vergi uygulayacağını açıkladı.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Kevin Lamarque
    Trump'tan çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi kararı
    Trump'ın gelecek hafta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında ek gümrük vergileri getirileceğini duyurması üzerine Avrupa Birliği (AB), ABD’den yapılan ihracata karşı önlemler alınacağını açıkladı.

    Trump, bunun üzerine Twitter hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı: "AB zaten yüksek vergilerini daha da artırmak istiyorsa ve ABD şirketlerinin orada iş yapmasının önüne engel koyuyorsa biz de basit bir şekilde ABD'ye serbestçe gelen arabalarına vergi uygulayacağız. Onlar arabalarımızın (daha fazlasının) orada satmasını imkansız hale getiriyorlar. Büyük ticari dengesizlik."

    ​EKONOMİSTLERDEN 'KÜRESEL TİCARET SAVAŞI' UYARISI

    Çinli çelik işçisi
    © REUTERS/ Damir Sagolj
    Ticaret savaşı endişesi: Çin'den Trump'ın çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi kararına tepki
    Ekonomistler, Trump yönetiminin korumacı politikalar çerçevesinde uygulayacağı gümrük vergilerinin misillemelere yol açabileceği ve bunun küresel bir ticaret savaşı başlatabileceği uyarısında bulundu.

    'LİDERLERİMİZİN NE KADAR APTAL OLDUĞUNA GÜLÜYORLAR'

    Trump ayrıca 'aptalca' olarak tanımladığı ticari anlaşma ve politikalardan dolayı ülkesinin ticaret açığının yıllık 800 milyar doları bulduğunu iddia etti. Trump, "İstihdamımız ve zenginliğimiz bizi istismar eden ülkelere gidiyor. Liderlerimizin ne kadar aptal olduğuna gülüyorlar. Ama artık yok." paylaşımında bulundu.

    ​ÇELİK VE ALÜMİNYUM GÜMRÜK VERGİSİNE ZAM GETİRİLMESİ KARARI

    Trump, geçen hafta Beyaz Saray'da yapılan toplantıda Amerikalı çelik ve alüminyum üreticileriyle bir araya geldi ve ithal çeliğe yüzde 25, alüminyuma yüzde 10 ek gümrük vergisi getirilmesine karar verdiğini açıkladı. Detayları henüz belli olmayan gümrük vergisi düzenlemesinin gelecek hafta imzalanacağı belirtilirken, açıklamanın ABD Başkanı'nın en eski danışmanlarından Hope Hicks'in görevinden ayrılmasıyla meşgul olan ülke gündemini değiştirme amacını taşıdığı ileri sürüldü.

    Beyaz Saray İletişim Direktörü Hicks'in istifasının, ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi önünde Rusya soruşturmasıyla ilgili olarak 8 saat ifade vermesinden bir gün sonra gelmesi dikkati çekti. Trump'ın ithal çeliğe yüzde 25, alüminyuma yüzde 10 ek gümrük vergisi getireceğine dair haberler ise piyasalarda soğuk duş etkisi yaptı.

    NEW YORK BORSASINDA SERT DÜŞÜŞ

    ABD'nin en fazla çelik ve alüminyum ithal ettiği ülkelerin misilleme yapma ihtimali piyasalarda "ticaret savaşları" korkusuna neden olurken, New York borsaları da sert düşüş gösterdi.

    TİCARET BAKANLIĞINDAN ÜÇ ALTERNATİF

    ABD Ticaret Bakanlığının iki  hafta önce Beyaz Saray'a sunduğu raporda çelik ve alüminyum ithalatını azaltmak için üç alternatif önerilmişti. Çelik için önerilen alternatiflerden ilki, tüm ülkelerden ithal edilen çelik ithalatına en az yüzde 24 ek gümrük vergisi getirilmesiydi.

    IMF
    © REUTERS/ Yuri Gripas
    IMF: Trump'ın çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi kararı endişe verici
    İkinci alternatif ise Çin, Brezilya, Hindistan, Güney Kore, Rusya, Güney Afrika, Tayland, Mısır, Kosta Rika ve Türkiye'nin oluşturduğu 12 ülkeye en az yüzde 53 ek gümrük vergisi ile diğer tüm ülkelerin çelik ithalatını 2017 seviyelerinde sınırlandıracak kota uygulamasını içeriyordu. Raporda tüm ülkelere 2017'de ithal ettiklerinin yüzde 63'ü düzeyinde kota getirilmesi de teklif edilmişti.

    Alüminyum ithalatına ilişkin tavsiyelerde ise tüm ülkelere en az yüzde 7.7 ek gümrük vergisi getirilmesi birinci alternatif olarak sunulmuştu. Çin, Hong Kong, Rusya, Venezuela ve Vietnam'dan ithal edilen alüminyuma yüzde 23.6 ek gümrük vergisi getirilmesiyle diğer tüm ülkelere ithalatını 2017 seviyelerinde sınırlandıracak kota uygulanması ikinci alternatif olarak önerilmişti. Tüm ülkelere 2017'de ithal ettikleri alüminyumun yüzde 86.7'si düzeyinde kota getirilmesi ise üçüncü alternatif olmuştu.

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    Etiketler:
    AB-ABD İlişkileri, Vergi, Avrupa Birliği (AB), Donald Trump, ABD
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