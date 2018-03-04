Trump'a 'ömür boyu iktidar' tepkisi: George Washington mezarında ters dönmüştür

Trump'ın sözlerini değerlendiren Ro Khanna, "Sadece Trump karşıtı olmaktan çekindim Ancak bu şaka olsun veya olmasın, Şi Cinping gibi ömür boyu başkan olmaktan bahsetmek, bir Amerikan Başkanı tarafından dile getirilen en Amerikan olmayan düşünce. George Washington, mezarında ters dönmüştür" ifadelerini kullandı.

CNN'in haberine göre Trump, Florida'da kapalı kapılar ardında yapılan bir toplantıda ÇKP'nin teklifini överek 'ömür boyu iktidarda kalma' fikrini 'harikulade' bulduğunu söylemişti.

Trump, "Şi Cinping artık ömür boyu devlet başkanı. Bu harikulade. O, bunu yapabildi. Belki biz de günün birinde bunu deneriz" demişti.

I have refrained from just being anti Trump. But whether this was a joke or not, talking about being President for life like Xi Jinping is the most unAmerican sentiment expressed by an American President. George Washington would roll over in his grave. https://t.co/y6ScZslUqe — Ro Khanna (@RoKhanna) March 4, 2018

​MEVCUT ANAYASAYA GÖRE İKİ DÖNEM GÖREV YAPMA HAKKI VAR

ÇKP, Çin Devlet Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı görevi için anayasadaki iki dönemlik üst sınırın kaldırılmasını öngören yasa tasarısı parlamentoya sunacağını duyurmuştu.

Teklifin kabulü halinde Şi'nin, mevcut görev süresinin dolacağı 2023'den sonra da bir veya birkaç dönem daha ülke liderliği görevini sürdürmesinin önü açılacak.

Plan, Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da bazı kullanıcılar tarafından sert şekilde eleştirilmişti.

Ülkenin çok okunan resmi gazetesi Global Times'da yer alan editoryal makalede ise anayasa değişkliğinin Devlet Başkanı'na sınırsız süre boyunca görevde bulunma hakkı tanımadığı savunulmuştu.

Şi, teklifle ilgili "Hiçbir kişi ya da kurumun Anayasa'nın ya da kanunların sınırını aşma ayrıcalığı yoktur. Anayasa ve kanunlara karşı her hareket cezalandırılmalıdır" değerlendirmesinde bulunmuştu.