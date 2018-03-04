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    ABD Başkanı Donald Trump

    Trump'a 'ömür boyu iktidar' tepkisi: George Washington mezarında ters dönmüştür

    © REUTERS/ Kevin Lamarque
    ABD
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    ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ro Khanna, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) sunduğu devlet başkanının görev süresine kısıtlamayı kaldırma teklifini 'harikulade' bulan ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterdi.

    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
    © REUTERS/ Thomas Peter
    Çin'de 'Devlet başkanlığında 2 yıl sınırı kaldırılsın' önerisi
    Trump'ın sözlerini değerlendiren Ro Khanna, "Sadece Trump karşıtı olmaktan çekindim Ancak bu şaka olsun veya olmasın, Şi Cinping gibi ömür boyu başkan olmaktan bahsetmek, bir Amerikan Başkanı tarafından dile getirilen en Amerikan olmayan düşünce. George Washington, mezarında ters dönmüştür" ifadelerini kullandı.

    CNN'in haberine göre Trump, Florida'da kapalı kapılar ardında yapılan bir toplantıda ÇKP'nin teklifini överek 'ömür boyu iktidarda kalma' fikrini 'harikulade' bulduğunu söylemişti.

    Trump, "Şi Cinping artık ömür boyu devlet başkanı. Bu harikulade. O, bunu yapabildi. Belki biz de günün birinde bunu deneriz" demişti.

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    ÇKP, Çin Devlet Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı görevi için anayasadaki iki dönemlik üst sınırın kaldırılmasını öngören yasa tasarısı parlamentoya sunacağını duyurmuştu.

    Şanghay'daki bir sokakta yer alan Mao Zedong ve Şi Cinping fotoğrafları
    © REUTERS/ Aly Song
    Çin Devlet Başkanı Şi: Hiçbir kurum ya da kişinin Anayasa'nın sınırını aşma ayrıcalığı yok
    Teklifin kabulü halinde Şi'nin, mevcut görev süresinin dolacağı 2023'den sonra da bir veya birkaç dönem daha ülke liderliği görevini sürdürmesinin önü açılacak.

    Plan, Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da bazı kullanıcılar tarafından sert şekilde eleştirilmişti.

    Ülkenin çok okunan resmi gazetesi Global Times'da yer alan editoryal makalede ise anayasa değişkliğinin Devlet Başkanı'na sınırsız süre boyunca görevde bulunma hakkı tanımadığı savunulmuştu.

    Şi, teklifle ilgili "Hiçbir kişi ya da kurumun Anayasa'nın ya da kanunların sınırını aşma ayrıcalığı yoktur. Anayasa ve kanunlara karşı her hareket cezalandırılmalıdır" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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    Etiketler:
    Çin Komünist Partisi (ÇKP), Şi Cinping, Donald Trump, Ro Khanna, Çin, ABD
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