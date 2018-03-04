Florida'da AR-15 tüfeğinin satışına getirilen kısıtlama 15 dakika dayanabildi

ABD'nin Florida eyaletinde 14 Şubat'ta bir lisede 17 kişinin öldürülmesinin ardından Eyalet Senatosu’nun, silah satışlarına sınırlamalar getiren maddeyi onayladıktan 15 dakika sonra bu karardan vazgeçtiği bildirildi.

Tampa Bay Times gazetesinin haberine göre Florida Eyalet Senatosu'nun dünkü oturumunda silah satışlarıyla ilgili kısıtlamalar ele alındı. Parlamenterler, okuldaki katliamda saldırganın kullandığı AR-15 tüfeğinin satışıyla ilgili 2 yıllık ertelemeyi kabul ettikten 15 dakika sonra kararlarını değiştirdi.

YAŞ SINIRI 18'DEN 21'E YÜKSELTİLECEKTİ

Senato'da sunulan tasarı, akıl sağlığının korunması, okullarda ve ateşli silahlar kullanımıyla ilgili güvenlik için mali kaynak tahsisinin yanı sıra silah satın alabilme yaşının 18'den 21'e yükseltilmesini öngörüyor.

Yasal düzenleme konusunda yapılan ikinci oylamada 17 kişi ‘evet', 21 kişiyse ‘hayır' oyu kullandı.

NİHAİ OTURUM YARIN

Haberde, Florida Eyalet Senatosu'nun silahların kullanımının ele alınacak olan nihai oturumunun yarın gerçekleşeceği belirtildi.

Florida'daki okul saldırısı ateşli silahlara sert denetim getirilmesini savunanlarla, ABD Anayasası'nın 2. maddesiyle garanti altına alınan silah edinme hakkını destekleyenleri karşı karşıya getirmiş durumda.