Pentagon: YPG unsurlarının Afrin'e gitmesi IŞİD karşıtı operasyonu yavaşlatıyor

Haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Albay Manning, YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'nin Suriye'nin doğusunda IŞİD karşıtı operasyonlarında duraksamalar yaşadığını belirtti.

Manning, "Operasyonel duraksamalar çeşitli nedenlerden dolayı oluyor. Bizim Suriye'deki görevimizde ise bir değişiklik yok. Hala IŞİD'e odaklıyız" dedi.

Türkiye'nin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın "dikkatleri dağıttığı" şeklindeki değerlendirmesini yineleyen Manning, "Operasyonların durması bizim oradaki öncelikli görevimiz konusunda uzun vadede odağımızı değiştirmeyecektir" dedi.

YPG'Lİ CEMİL MAZLUM'A DESTEK

Manning, diğer taraftan örgütün halen IŞİD'den alınmış toprakları kontrolünde tuttuğunu söyledi.

Manning, "General Mazlum" olarak tanımladığı YPG'li Cemil Mazlum ile Demokratik Suriye Güçleri tarafındaki askeri konseyleri desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

İNCİRLİK İDDİASINA YALANLAMA

Ayrıca, ABD'nin İncirlik Hava Üssü'ne alternatif olarak Suriye'nin kuzeyinde ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgesinde yeni üs arayışına girdiği iddialarının doğru olup olmadığı sorulan Albay Manning, "Hayır, doğru değil" cevabını verdi.

Konuyla ilgili aynı toplantıda söz alan Pentagon Ortadoğu Masası sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine-Galloway ise operasyonların durmasından kaynaklı herhangi bir toprak kaybı yaşanmadığını ifade etti.

'TÜRK MEVKİDAŞLARIMIZLA ÇALIŞIYORUZ'

ABD'nin, Türkiye'nin sınırlarının güvenliğini sağlama hakkını anladığını ifade eden Galloway, Türkiye-Suriye sınır boylarındaki tansiyonu düşürmek ve IŞİD operasyonlarının kesintiye uğramaması için Türk mevkidaşları ile çalıştıklarını kaydetti.

Galloway, "Suriye'nin kuzeybatısındaki durum konusunda oldukça kaygılıyız ve tüm taraflara IŞİD'i yenmeye odaklanmaları, gerginliği düşürmeleri ve Suriye savaşının çözümüne odaklanmaları çağrısında bulunuyoruz" dedi.