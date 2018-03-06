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    NRA Sözcüsü Dana Loesch

    NRA'dan gazetecilere tehdit: Süreniz doluyor

    © AFP 2018/ JIM WATSON
    ABD
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    ABD'nin Florida eyaletinde 17 kişinin öldüğü lise katliamının ardından tepkilerin odağındaki Ulusal Tüfek Derneği (NRA), gazetecilere yönelik tehditvari mesajlar içeren bir video yayımladı. Videoda konuşan NRA sözcüsü ve muhafazakar siyasi aktivist Dana Loesch taraflı olduğunu savunduğu gazetecilere 'Süreniz doluyor" diye seslendi.

    Walmart
    © REUTERS/ Nacho Doce
    Walmart şirketi artık ABD'de 21 yaşından küçüklere silah satmayacak
    NRATV'nin Twitter hesabından yüklenen videoda gergin bir müzik eşliğinde, yanında bir kum saati bulunan siyah kıyafetler içindeki sözcü Dana Loesch görülüyor.

    Daha önce de NRA'nın tartışma yaratan videolarında boy gösteren ve özellikle sol kanattaki medya kuruluşlarını hedef tahtasına koyan Loesch şu ifadeleri kullandı:

    'YALAN HABERLERDEN BIKTIK'

    "Yalanlardan, yalancı sofuluktan, kibirden, nefretten, adilikten ve yalan haberlerden bıktık. Sizin ABD'deki bireysel özgürlüğü ve seçmenleri baltalamanızla işimiz bitti. Medyanın yalan söyleyen tüm mensuplarına, tüm Hollywood sahtekarlarına, ifade özgürlüklerini bayrağımızın temsil ettiklerini baltalamak ve değiştirmek için kullanan rol model atletlere,  kişisel güçlerinin küçük bir kısmını kaybetmektense ABD'nin yanmasını izlemeyi tercih edecek siyasilere, sadece kendi fikirlerinin önemli olduğunu düşünen gece yarısı iletilerine, particilik yapıp dürüst gazeteciliği lekeleyenlere, CNN, Washington Post ve New York Times'a propaganda ve önyargılarını getirenlere diyoruz ki süreniz doldu. Saatiniz dolmaya başlıyor."

    Loesch sözlerini sonlandırdıktan sonra yanındaki kum saatini çevirip süreyi başlattı.

    SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ: ONLARI VURACAK MISINIZ?

    Indepent gazetesinin aktardığına göre, Twitter'da birçok kullanıcı NRA'nın videosu nedeniyle 'tehdit edilmiş gibi hissettiklerini' belirtti.

    Bir kullanıcı "Onları vuracak mısınız? Neyle tehdit ettiğinizi anlayamadım" diye yazdı.

    Benzer yorumların yapılması üzerine kullancılara yönelik bir yanıt yazan Loesch ise birilerini vurma konusunu dile getirenlerin ABD Anayasası'nın bireysel silahlanmaya izin veren 2. ek maddesine karşı olanlar olduğunu savundu. 

    Loesch yeni programını duyurmak için bu tarz bir videoyu çektiğini de belirtti.

    ABD Florida öğrenciler silah karşıtı protesto
    © REUTERS/ Carlos Garcia Rawlins
    NRA, silaha en ufak yasak getirilmesine bile karşı
    Florida'daki lise katliamının ardından daha sıkı silah yasası talep edenler ülke genelinde protesto hareketi başlatmıştı.

    Silah denetimi konusunda siyasiler arasında tartışmalar sürerken ABD Başkanı Donald Trump belli silahlar için satın alma yaşını 21'e yükseltmeyi ve daha sıkı geçmiş taramasını desteklediğini belirtmişti.

    Ancak NRA bu önlemlere de destek vermediğini duyurmuş, sözcü Loesch ABC'ye yaptığı açıklamada "NRA hiçbir yasağı desteklemiyor" demişti.

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    Etiketler:
    Medya, Gazeteci, Silah, Tehdit, Ulusal Tüfek Derneği (NRA), Dana Loesch, Donald Trump, Florida, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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