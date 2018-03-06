‘ABD için temel tehditi Rus ve Çin gizli servisleri oluşturuyor’

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Daniel Coats, Rus ve Çin gizli servislerinin ABD için temel tehdit oluşturduğunu belirtti.

ABD'nin "yabancı gizli servisler tarafından oluşturulan karmaşık tehditler tablosuyla" karşı karşıya olduğunu belirten Coats, ABD Kongresi'ne verdiği yazılı ifadede, "Bu noktada temel tehlike Rusya ve Çin'den kaynaklanıyor. Bu değerlendirme, onların potansiyeline, niyetine ve yürütülen operasyonların geniş kapsamına dayanıyor" dedi.

'SİYASİ MEKANİZMALARIN İÇİNE SIZMAK İSTİYORLAR'

Yabancı gizli servislerin, ABD'de siyasi karar mekanizmalarının içine sızmaya ve gizli bilgiler elde etmeye çalışacağını dile getiren Coats, hassas tesisler arasında savunma, enerji, finans ve çifte teknolojiler alanında faaliyet gösteren özel şirketler ve araştırma enstitülerini gösterdi.

Rus gizli servisinin özellikle siber araçlar kullanarak ‘etki operasyonları' düzenleyeceğinden emin olduğunu söyledi.

'RUSYA ANTİ AMERİKAN GÖRÜŞLERİ TEŞVİK EDİYOR'

Rus operasyonlarının hedefinde ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi ara seçimlerinin olduğunu belirten Coats, "Moskova, demokratik süreçlere güven ve inancı azaltan, ABD'nin Avrupalı müttefikleriyle ilişkilerini zayıflatan, Batı yaptırımlarını bozan, anti Amerikan siyasi görüşleri teşvik eden ve Ukrayna ile diğer eski Sovyetler cumhuriyetlerinin Avrupa kurumlarına entegrasyon çabalarına karşı duran engeller yaratmak istiyor" iddiasında bulundu.

Coats, Rusya'nın 2018'de en yetkin ve saldırgan tehdit unsuru olacağını da sözlerine ekledi.