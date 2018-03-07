Gümrük vergisi krizi Beyaz Saray'da: Trump'ın Başekonomi Danışmanı Cohn istifa etti

Trump'ın çevresindeki kritik mevkide yer alan isimlerin istifa dalgasına bir isim daha eklendi.

BREAKING: Gary Cohn is out. https://t.co/F99SuXzp2W — HuffPost (@HuffPost) 6 March 2018

​Çelik ve alüminyuma getirilmesi planlanan gümrük tarifeleri nedeniyle görevinden ayrılabileceği iddia edilen Başekonomi Danışmanı Gary Cohn hakkındaki iddialar doğrulandı. Cohn'un görevini bırakacağı Beyaz Saray tarafından açıklandı.

Bloomberg'in haberine göre, Trump, çelik ve alüminyuma yönelik ek gümrük vergiler hayata geçirilmesi durumunda Cohn'un istifa edebileceğini diğer danışmanlarına iletmişti.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberde, Cohn'un bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle birlikte Trump'ı söz konusu gümrük vergilerini uygulamaya sokmaktan vazgeçirmeye çalıştığı öne sürüldü. Cohn'un ikna çabalarının sonuç vermemesi durumunda görevinden ayrılacağına yönelik spekülasyonlar Trump'ın sabah saatlerinde Twitter'dan yaptığı paylaşımla güçlenmişti.