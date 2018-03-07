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    ABD Başkanı Donald Trump

    Trump: Bütün ülkelerin bizi suistimal etmesinden ABD yönetimleri sorumlu

    © AA/ Samuel Corum
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin çelik ithalatında Çin'in payının kağıt üzerindekinden çok daha yüksek olduğunu belirterek, "Ülkemize gelen ithal çeliğin yüzde 2'sinin Çin'e ait olduğu doğru değil. Onlar, diğer ülkeler üzerinden de çelik satıyorlar" dedi. Trump, geçmiş yönetimleri de suçlayarak, bütün ülkelerin ABD'yi suistimal ettiğini savundu.

    Trump ile İsveç Başbakanı Stefan Löfven, görüşmelerinin ardından Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu- ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Kevin Lamarque
    Trump: Herkes ABD'yi kazıklıyor, gümrük vergisi kararından geri adım yok
    Gündemin tartışmalı maddelerinden gümrük tarifelerine yönelik soru üzerine, ABD'nin neredeyse bütün ülkeler tarafından suistimal edildiğini kaydeden Trump, "Ben bu durumdan, diğer ülkeleri değil, ABD yönetimlerini sorumlu tutuyorum" yorumunu yaptı.

    'AB BİZE İYİ DAVRANMADI'

    Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin çeşitli ticaret bariyerleriyle ABD'nin önünü keserken, ürettikleri araçları ABD'ye rahatça ihraç ettiklerini dile getiren Trump, "AB istediğini yapabilir ancak eğer biz Avrupalı otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi getirirsek, bunu uzun süre yapamazlar. AB bize iyi davranmadı, ticaret açısından durum çok adaletsiz" ifadelerini kullandı.

    Trump, ABD'li işçileri ve şirketleri korumaya söz vermesinin başkan seçilmesinde önemli rol oynadığına dikkati çekti.

    Çeliğe yönelik gümrük tarifeleri getireceklerini aktaran Trump, geçmiştekine kıyasla "devede kulak kalan" ABD çelik sektörünü tamamen kaybetmeyeceklerini söyledi.

    'ÇİN'İN PAYI GÖRÜNENDEN FAZLA'

    ABD Başkanı Trump, ülkesinin çelik ithalatında Çin'in payının kağıt üzerindekinden çok daha yüksek olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Ülkemize gelen ithal çeliğin sadece yüzde 2'sinin Çin'e ait olduğu doğru değil. Onlar, ABD'ye diğer ülkeler üzerinden de çelik satıyorlar. Bir tane bile çelik fabrikası olmayan ülkelerin, ABD'ye ithal edilen çeliğin yüzde 3'ünü sattığını görüyorsunuz. Birçok ülke bunu yapıyor ama çelik aslında Çin'den geliyor. Dolayısıyla Çin bize ithal çeliğin sadece yüzde 2'sini değil, çok daha fazlasını satıyor."

    Öte yandan, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen çelik ve alüminyuma, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yeniden müzakeresinde başarılı sağlanırsa, ek gümrük vergisi getirilmesine gerek kalmayacağını ifade eden Trump, ABD'ye yönelik ticaret bariyerlerini azaltması halinde AB ile de müzakere edilebileceğini belirtti.

    Trump, çelik ve alüminyum endüstrilerinin korunmasının sadece ekonomik değil ulusal güvenlik için de önemli olduğunu sözlerine ekledi.

    ABD Başkanı Donald Trump’ın Ticaret Danışmanı Peter Navarro
    © REUTERS/ Andrew Harnik
    ABD: Çelik ve alüminyuma ek gümrük vergilerinden hiçbir ülke muaf tutulmayacak
    ÇİN 11. SIRADA YER ALIYOR

    IHS Global Trade Atlas'tan derlenen 2017 ithalat rakamlarına göre, ABD'ye en fazla çelik satan ülkeleri ve paylarını sırasıyla Kanada (yüzde 16), Brezilya (yüzde 13), Güney Kore (yüzde 10), Meksika (yüzde 9), Rusya (yüzde 9), Türkiye (yüzde 7), Japonya (yüzde 5), Tayvan (yüzde 4), Almanya (yüzde 3) ve Hindistan (yüzde 2) oluşturuyor.

    Dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin ise ABD'nin en çok çelik ithal ettiği ülkeler sıralamasında Hindistan'dan sonra 11'inci sırada yer alıyor.

    Trump'ın ithal çeliğe yüzde 25 ve alüminyuma yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığı geçen hafta açıklanmıştı.

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    Etiketler:
    Avrupa Birliği (AB), Stefan Löfven, Donald Trump, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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