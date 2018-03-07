Trump ile ilişki yaşadığını öne süren porno yıldızı, Başkan'a 'gizlilik sözleşmesi' davası açtı

'GİZLİLİK SÖZLEŞMESİNE TRUMP İMZA ATMADI'
Los Angeles kentindeki mahkemede açılan davada Daniels gizlilik sözleşmesinin geçersiz olduğunu çünkü Başkan Trump'ın kişisel olarak belgeyi imzalamadığını savundu.
Söz konusu gizlilik sözleşmesi Daniels ile Trump'ın avukatı Michael Cohen arasında 28 Ekim 2016'da imzalanmıştı.
Anlaşmada Trump'ın adının yerine 'David Dennison', Clifford'un adının yerine ise 'Peggy Peterson' lakapları kullanılmış ancak belgenin ekinde tarafların gerçek kimliklerine yer verilmişti.
İlişki yaşandığını reddeden Trump'ın avukatı Cohen geçen ay Daniels'e gizlilik sözleşmesi kapsamında 'kendi cebinden 130.000 dolar verdiğini' doğrulamıştı. Ancak Cohen Trump'ın iddiayı 'şiddetle reddetttiğini' belirtmiş ayırca sözleşmenin içeriğini açıklamamıştı.
Cohen daha sonraki açıklamasında da "Ne Trump organizasyonu ne de Trump'ın seçim kampanyası Bayan Clifford ile olan işlemin tarafı olarak yer aldı. Ayrıca doğrudan ya da dolaylı olarak masraflarımı karşılamadılar" açıklamasında bulunmuştu.
'TRUMP VE COHEN, DANİELS'İ SALDIRGAN BİR ŞEKİLDE SUSTURMAYA ÇALIŞTI'
Dileçede Daniels'in Trump ile 2006 yılında 'yakın ilişki kurduğu' ve bu ilişkinin 2007'de de sürdüğü ifade edildi. Daniels'in Trump ile Tahoe Gölü, Nevada ve Bevery Hills'te görüştüğü belirtildi.
Daniels, Trump ile cinsel ilişkiye girdiğini ancak ardından yıllarca süren platonik bir ilişki geliştirdiklerini öne sürmüştü.
Trump şu andaki eşi First Lady Melania Trump ile 2005'te evlenmişti.
Dilekçede Cohen ve Trump'ın 'saldırgan bir şekilde Trump'ın Başkanlığı kazanmasını sağlamak amacıyla Daniels'i susturmaya çalıştığı' ifade edildi.
Konuyla ilgili Beyaz Saray'dan henüz bir yanıt gelmedi.
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