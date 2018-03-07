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    ABD'li porno film oyuncusu Stormy Daniels- ABD Başkanı Donald Trump

    Trump ile ilişki yaşadığını öne süren porno yıldızı, Başkan'a 'gizlilik sözleşmesi' davası açtı

    © AFP 2018/ MANDEL NGAN, Ethan Miller
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump'la 2006'da cinsel ilişkiye girdiğini öne süren ABD'li porno yıldızı Stormy Daniels, 2016'da imzaladığı 'gizlilik sözleşmesinin geçersiz olduğu iddiasıyla' Trump'a dava açtı. Trump'ın avukatı, Daniels'la para karşılığı gizlilik sözleşmesinin yapıldığını doğrulamış ancak belgenin içeriğini açıklamamıştı.

    Stormy Daniels (Stephanie Clifford)
    © AP Photo/ Matt Sayles
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    Porno yıldızı Stormy Daniels (gerçek adı Stephanie Clifford), ABD 2016 Başkanlık Seçimi'nden birkaç gün önce imzaladığı ve Trump ile yaşadığı ilişkiden bahsetmesini engelleyen gizlilik sözleşmesinin 'geçersiz olduğu' iddiasıyla ABD Başkanı'na dava açtı.

    'GİZLİLİK SÖZLEŞMESİNE TRUMP İMZA ATMADI'

    Los Angeles kentindeki mahkemede açılan davada Daniels gizlilik sözleşmesinin geçersiz olduğunu çünkü Başkan Trump'ın kişisel olarak belgeyi imzalamadığını savundu.

    Söz konusu gizlilik sözleşmesi Daniels ile Trump'ın avukatı Michael Cohen arasında 28 Ekim 2016'da imzalanmıştı.  

    Anlaşmada Trump'ın adının yerine 'David Dennison', Clifford'un adının yerine ise 'Peggy Peterson' lakapları kullanılmış ancak belgenin ekinde tarafların gerçek kimliklerine yer verilmişti.

    Stormy Daniels
    © AP Photo/ Matt Sayles
    Stormy Daniels

    Donald Trump Kongre Birliğin Durumu konuşması Melania Trump
    © REUTERS/ Leah Millis
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    İlişki yaşandığını reddeden Trump'ın avukatı Cohen geçen ay Daniels'e gizlilik sözleşmesi kapsamında 'kendi cebinden 130.000 dolar verdiğini' doğrulamıştı. Ancak Cohen Trump'ın iddiayı 'şiddetle reddetttiğini' belirtmiş ayırca sözleşmenin içeriğini açıklamamıştı.

    Cohen daha sonraki açıklamasında da  "Ne Trump organizasyonu ne de Trump'ın seçim kampanyası Bayan Clifford ile olan işlemin tarafı olarak yer aldı. Ayrıca doğrudan ya da dolaylı olarak masraflarımı karşılamadılar" açıklamasında bulunmuştu.

    Stormy Daniels
    © REUTERS/ REUTERS/Eduardo Munoz
    Stormy Daniels

    'TRUMP VE COHEN, DANİELS'İ SALDIRGAN BİR ŞEKİLDE SUSTURMAYA ÇALIŞTI'

    Porno yıldızı Stormy Daniels
    © AFP 2018/ GABRIEL BOUYS
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    Dava dilekçesinde Daniels'in Başkan'la yaşadığını iddia ettiği ilişkinin ayrıntılarını seçimden önce kamuoyuna anlatmak istediği de belirtildi.

    Dileçede Daniels'in Trump ile 2006 yılında 'yakın ilişki kurduğu' ve bu ilişkinin 2007'de de sürdüğü ifade edildi. Daniels'in Trump ile Tahoe Gölü, Nevada ve Bevery Hills'te görüştüğü belirtildi. 

    Daniels, Trump ile cinsel ilişkiye girdiğini ancak ardından yıllarca süren platonik bir ilişki geliştirdiklerini öne sürmüştü.

    Trump şu andaki eşi First Lady Melania Trump ile 2005'te evlenmişti.

    Dilekçede Cohen ve Trump'ın 'saldırgan bir şekilde Trump'ın Başkanlığı kazanmasını sağlamak amacıyla Daniels'i susturmaya çalıştığı' ifade edildi. 

    Konuyla ilgili Beyaz Saray'dan henüz bir yanıt gelmedi.

    ABD'li porno film oyuncusu Stormy Daniels
    © AFP 2018/ Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
    ABD'li porno film oyuncusu Stormy Daniels

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    Etiketler:
    Gizlilik sözleşmesi, Cinsel ilişki, Dava, Stormy Daniels, Michael Cohen, Melania Trump, Donald Trump, ABD
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