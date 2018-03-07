Kayıt
18:10 07 Mart 2018
Ankara+ 17°C
İstanbul+ 18°C
Canlı Yayın
    Arama
    ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komisyonu'nda soruları yanıtlayan Ulusal İstihbarat Direktörü Daniel Coats, 6 Mart 2018

    'Trump, Suriye hükümetine yeniden saldırmaya hazır'

    © REUTERS/ Joshua Roberts
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 01

    ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Daniel Coats'a göre Trump yönetimi, kimyasal silah iddiaları üzerinden Suriye hükümetine ikinci kez saldırı düzenlemeyi değerlendiriyor.

    Doğu Guta- Rus askerleri
    © REUTERS/ Omar Sanadiki
    Rusya: Doğu Guta’da Şam’ın kimyasal silah kullandığı iddiaları saçmalık
    Batı'da Suriye hükümetinin kimyasal silah kullandığına dair iddiaların tekrar hararetlenmesi ABD'nin olası yeni saldırısını da gündeme getirdi. ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komisyonu'nda soruları yanıtlayan Ulusal İstihbarat Direktörü Daniel Coats, kimyasal silah haberleri karşısında Trump yönetiminin Suriye hükümetine yönelik yeni saldırılar düzenlemeyi değerlendirdiğini söyledi.

    'TRUMP'I BİLİYORSUNUZ'

    Coats ''Başkan Donald Trump'ın geçen yılki (kimyasal) saldırıya verdiği tepkiyi gördünüz. Bu, şu anda biz konuşurken bile ciddi bir şekilde tartışılıyor, ancak yine ifade ediyorum ki, bu, kapalı bir oturumda konuşulmalı'' dedi.

    ABD, Suriye'deki bir hava üssünü füzelerle vurdu
    © REUTERS/ Ford Williams/Courtesy U.S. Navy
    Beyaz Saray, Suriye saldırısı sırasında Trump’ın yardımcılarıyla toplantısının fotoğrafını yayınladı
    AKDENİZ'DEKİ SAVAŞ GEMİLERİNDEN 59 FÜZE

    Geçen yıl Suriye'nin İdlib vilayetinin Han Şeyhun beldesinde kimyasal silah kullanıldığı iddialarıyla birlikte servis edilen fotoğraflar üzerine ABD Başkanı Donald Trump düğmeye basılmıştı. Kimyasal saldırıyı düzenleyen uçakların kalktığı gerekçesiyle Şeyrat Hava Üssü, ABD'nin Akdeniz'de konuşlu savaş gemilerinden fırlatılan 59 Tomahawk füzesiyle vurulmuştu.

    'KLOR, KİTLE İMHA SİLAHI'

    Coats, bir senatörün 'Suriye rejiminin neredeyse günlük kullandığını' iddia ettiği klor gazının 'kitle imha silahı olarak değerlendirip değerlendirilemeyeceğini' sorması üzerine şunları söyledi:

    İvanka Trump ve ABD Başkanı Donald Trump
    © AFP 2018/ Timothy A. Clary
    Independent: Trump'ı, Suriye'yi vurmaya kızı Ivanka ikna etti

    ''Bunu da kitle imha silahı olarak değerlendiriyoruz. Orada sarinden çok klor kullanımı var. Son saldırıları halihazırda değerlendiriyoruz. Henüz tam bilgi sahibi değiliz. Taraflar birbirini suçluyor. Henüz değerlendirmeyi tamamlamış değiliz, ancak bu konuda oldukça kaygılıyız.''

    WPOST DA YAZMIŞTI

    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad
    © REUTERS/ SANA
    Esad: Kimyasal saldırı iddiası yüzde 100 uydurma
    Geçen hafta Washington Post gazetesi, adını açıklamadığı ABD'li yetkililere dayanarak, Trump'ın Doğu Guta'da kimyasal silah kullanıldığı iddiaları üzerine Suriye hükümetini cezalandırmak için yeni askeri saldırı olasılığıyla ilgili görüşmeler yaptığını yazmıştı.

    İDDİALAR, KOMPLOLAR

    Son olarak Kaide'nin Suriye kolu Nusra ile bağlantılı Beyaz Miğferler, Doğu Guta'da kimyasal saldırıda 3 sivilin öldüğü, onlarcasının yaralandığı iddiasında bulunmuştu. Rusya'nın Suriye'deki uzlaşma merkezinden ise Doğu Guta sakinlerine dayanarak 'Nusra ile Beyaz Miğferler'in kimyasal saldırı düzenleyip hükümetin üzerine atarak provokasyon yaratmaya yönelik bir komplo hazırladığı' uyarısı gelmişti.

    ABD, Suriye'deki bir hava üssünü füzelerle vurdu
    Robert S. Price/Courtesy U.S. Navy
    'Trump, Suriye üssüne saldırı emrini verirken Esad'ın kimyasal silah kullanmadığını biliyordu'

    'ESAD ANLAŞMAYA GELMEZ'

    Bu arada Coats, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın akıbetiyle ilgili de şunları söyledi: ''Moskova, Esad'ı güç kullanarak göndermeyi istemiyorsa, muhtemelen kendisini önemli ölçüde zayıflatacağını düşündüğü bir siyasi anlaşmayı kabul etmeye de zorlayamaz. Esad barış görüşmeleri yürütebilir ama iktidarı bırakmayı ya da muhalefete anlamlı ödünler vermeyi müzakere etmeyecektir.''

    Etiketler:
    ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komisyonu, Beşar Esad, Beyaz Miğferler, Nusra, Donald Trump, Daniel Coats, Suriye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Medya partnerliğini Sputnik'in üstlendiği Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı'ndan görüntüler.
    Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı
    Karikatür
    Kuzey Kore lideri Kim, 'ulusal birleşmenin yeni tarihini' yazmayı umuyor
    İnfografik
    TSK'nın Afrin'deki harekatından gelişmeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam