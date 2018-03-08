Trump imzaladı: Çeliğe yüzde 25, alüminyuma yüzde 10 gümrük vergisi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında çelik ve alüminyuma yönelik tarifelerle ilgili kararını açıkladı. Kanada ve Meksika dışındaki ülkelere yüzde 25 çeliğe, yüzde 10 da alüminyuma olmak üzere gümrük vergisi uygulaması yapılacak. Yeni uygulamanın 15 gün içerisinde yürürlüğe gireceği açıklandı.

Trump, ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergileri hakkındaki nihai kararını açıkladı.

WATCH: President Trump announces: "We will have a 25% tariff on foreign steel and a 10% tariff on foreign aluminum when the product comes across out borders." pic.twitter.com/vhngkvEyZg — NBC News (@NBCNews) 8 March 2018

​Beyaz Saray'da çelik ve alüminyum işçileriyle birlikte konuşan Trump, bu sektörlerde ABD'ye düşük maliyetli mal satan devletleri damping yapmakla suçladı. Trump, "Bugün aldığımız kararlar bir seçenek değil, ulusumuzun güvenliği için bir zorunluluktu" ifadesini kullandı.

Çelik ve alüminyum endüstrisinin ABD'nin ulusal güvenliği için son derece önemli olduğunu belirten Trump, ülkede güç kaybetmiş bu sanayilerin en kısa zamanda canlandıracaklarını ve bu sorunu ortadan kaldıracakların kaydetti.

"Today, I am defending America's national security, by placing tariffs on foreign imports of steel & aluminum," Pres. Trump says. "We will have a 25% tariff on foreign steel & a 10% tariff on foreign aluminum, when the product comes across our borders." https://t.co/0imZ0NeDGE pic.twitter.com/G3gHveoFel — CBS News (@CBSNews) 8 March 2018

​'YILLIK ÜRETİMİMİZİ ÇİN BİR AYDA ÜRETİYOR'

Açıklamasında Çin'e yüklenen Trump, ABD'nin bir yılda ürettiği çeliği Çin'in sadece bir ayda ürettiğini ve ülkesinde yıllar içinde kapatılan ve atıl duruma düşen çelik fabrikalarının bir an önce tekrar açılacağının sözünü verdi.

Kanada ve Meksika düzenlemeden şimdilik muaf tutulurken ABD'nin bu ülkeler dışındaki ticaret ortakları bundan sonra ABD'ye yapacakları çelik ihracatlarında yüzde 25, alüminyumda ise yüzde 10 gümrük vergisi ile karşı karşıya kalacaklar.

Yeni düzenlemenin 15 gün içerisinde yürürlüğe konması bekleniyor. Trump yönetimi ayrıca, ek gümrük vergilerinden etkilenecek devletlerin, ABD'li üreticilere zarar vermeyecek şekilde bireysel olarak Washington yönetimi ile müzakere edebileceklerini bildirdi.

ABD'nin çelik ve alüminyuma getirdiği ek gümrük vergileri, özellikle Çin gibi üreticilerle 'ticaret savaşı' başlayacağı şeklinde yorumlanmıştı. Çin'den ve Avrupa Birliği'nden gelen ilk tepkiler bu tahminleri doğrular nitelikte.