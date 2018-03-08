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    ABD Başkanı Donald Trump

    Trump imzaladı: Çeliğe yüzde 25, alüminyuma yüzde 10 gümrük vergisi

    © REUTERS/ Leah Millis
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında çelik ve alüminyuma yönelik tarifelerle ilgili kararını açıkladı. Kanada ve Meksika dışındaki ülkelere yüzde 25 çeliğe, yüzde 10 da alüminyuma olmak üzere gümrük vergisi uygulaması yapılacak. Yeni uygulamanın 15 gün içerisinde yürürlüğe gireceği açıklandı.

    Trump, ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergileri hakkındaki nihai kararını açıkladı.

    ​Beyaz Saray'da çelik ve alüminyum işçileriyle birlikte konuşan Trump, bu sektörlerde ABD'ye düşük maliyetli mal satan devletleri damping yapmakla suçladı. Trump, "Bugün aldığımız kararlar bir seçenek değil, ulusumuzun güvenliği için bir zorunluluktu" ifadesini kullandı.

    Çelik ve alüminyum endüstrisinin ABD'nin ulusal güvenliği için son derece önemli olduğunu belirten Trump, ülkede güç kaybetmiş bu sanayilerin en kısa zamanda canlandıracaklarını ve bu sorunu ortadan kaldıracakların kaydetti.

    'YILLIK ÜRETİMİMİZİ ÇİN BİR AYDA ÜRETİYOR'

    Açıklamasında Çin'e yüklenen Trump, ABD'nin bir yılda ürettiği çeliği Çin'in sadece bir ayda ürettiğini ve ülkesinde yıllar içinde kapatılan ve atıl duruma düşen çelik fabrikalarının bir an önce tekrar açılacağının sözünü verdi.

    Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi
    © REUTERS/ Jason Lee
    Çin'den ABD'ye: Gereken cevabı veririz
    Kanada ve Meksika düzenlemeden şimdilik muaf tutulurken ABD'nin bu ülkeler dışındaki ticaret ortakları bundan sonra ABD'ye yapacakları çelik ihracatlarında yüzde 25, alüminyumda ise yüzde 10 gümrük vergisi ile karşı karşıya kalacaklar.

    Yeni düzenlemenin 15 gün içerisinde yürürlüğe konması bekleniyor. Trump yönetimi ayrıca, ek gümrük vergilerinden etkilenecek devletlerin, ABD'li üreticilere zarar vermeyecek şekilde bireysel olarak Washington yönetimi ile müzakere edebileceklerini bildirdi.

    ABD'nin çelik ve alüminyuma getirdiği ek gümrük vergileri, özellikle Çin gibi üreticilerle 'ticaret savaşı' başlayacağı şeklinde yorumlanmıştı. Çin'den ve Avrupa Birliği'nden gelen ilk tepkiler bu tahminleri doğrular nitelikte.

    Etiketler:
    Alüminyum, Çelik, Beyaz Saray, Donald Trump, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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