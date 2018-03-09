Florida'da silah satışına sınırlama

ABD’nin Florida eyaletinde 17 kişinin öldüğü lise katliamının ardından eyalet meclisi silah satışına kısıtlamalar getiren ve denetimi sıkılaştıran tasarıyı kabul etti.

Florida Eyalet Meclisi, 50'ye karşı 67 oyla bazı öğretmen ve okul çalışanlarının silah taşımasına izin veren yasa tasarısını onayladı. Tasarı kapsamında silah satın alma yaşı 18'den 21'e çıkarıldı.

3 GÜNLÜK BEKLEME SÜRESİ

Bir anlık sinir hali gibi nedenlerle silah alımını önlemek için satışa 3 günlük bekleme süresi koşulu getirildi.

Eyalet Valisi Rick Scott'a sunulacak tasarı, kabul edilmesi halinde 15 gün içinde otomatik olarak yasa durumuna geçecek.

Florida'ki Marjory Stoneman Douglas lisesinde 17 kişinin öldüğü, 10'dan fazla kişinin de yaralandığı silahlı saldırı gerçekleştirilmişti. Saldırıyı okulun eski öğrencisi Nikolas Cruz yarı otomatik AR-15 tipi tüfekle düzenlemişti.

Florida'daki lise katliamının ardından daha sıkı silah yasası talep edenler ülke genelinde protesto hareketi başlatmıştı.