‘ABD'li erkeklere bedenen, aklen ve ruhen bir şeyler oluyor’

ABD'de erkeklerin kadınlara göre kötü alışkanlıklardan ve yeme bozukluklarından muzdarip olma olasılığının daha yüksek olduğunu dile getiren Carlson, bu durumun erkeklerin yaşam süresi üzerinde olumsuz etki yarattığını belirterek ABD'de intiharların yüzde 77'nin erkeklerin gerçekleştirdiğine işaret etti.

EĞİTİM SORUNLARI SIKLAŞIYOR

Genç adamların kadınlara göre daha sık eğitim sorunları yaşadığı, cezaevine girdiği ve sapkın davranışta bulunduğunu kaydeden sunucu, "Amerika'daki erkeklerle korkunç bir şeyler oluyor" dedi.

Özellikle ABD'li erkeklerin olumsuz fiziksel göstergelerine dikkat çeken Carlson'un sözlerine göre araştırmalar, 1987'de bu yana erkeklerde ortalama testosteron seviyesinin her yıl yüzde 1 düştüğünü, sperm sayısının 1970'li yıllardan bu yana da yüzde 60 azaldığını gösteriyor.

Gazeteci, erkeklerde düşük testosteron seviyesinin depresyona, ilgisizliğe, kilo artışına, zihinsel kapasitede gerilemeye neden olduğunu vurguladı.

ABD'li erkeklerin gerçek bir kriz yaşadığını dile getiren Carlson, "Amerika kadın sorunlarına büyük önem verirken erkekler ortamında meydana gelen olumsuz süreçler fark edilmiyor" dedi.