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    Eski ABD Başkanı Barack Obama-Eski First Lady Michelle Obama

    'Obama çifti program yapmak için Netflix'le görüşüyor'

    © REUTERS/ Brendan McDermid
    ABD
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    ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT) eski ABD Başkanı Barack Obama ile eski First Lady Michelle Obama'nın içerik üretmek için çevrimiçi film ve dizi platformu Netflix ile görüşmeler yürüttüğünü duyurdu.

    Çağatay Ulusoy- Netflix
    © Fotoğraf: Twitter
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    NYT'nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre ,56 yaşındaki Obama ve eşi Michelle dünya genelinde yaklaşık 118 milyon abonesi olan Netflix'e içerik üretmek için şirketle görüşmeler yürütüyor.

    NYT henüz son hali verilmeyen teklife göre Obama ve eşinin sadece Netflix'e özel içerik üretebileceğini ancak programların sayısı ve formatı konusunda henüz karar alınmadığını belirtti.

    Gazeteye konuşan kaynaklar Obama'nın Netflix programlarını doğrudan Başkan Donald Trump'a ya da mufazakar eleştirmenlere yanıt vermek için kullanma niyetinde olmadığını bunun yerine ilham verici hikayelere dikkat çekmek istediklerini söyledi.

    'OBAMA ÇİFTİ HER ZAMAN HİKAYE ANLATMANIN İLHAM VERME GÜCÜNE İNANDI'

    Obama'nın üst düzey danışmanlarından Eric Schultz yaptığı açıklamada "Başkan ve eşi her zaman hikaye anlatmanın ilham verme gücüne inandı. Yaşamları boyunca dünyayı daha iyi şekilde değiştirmek için çabalayan insanların hikayelerini öne çıkardılar. Gelecekle ilgili kişisel planlarını değerlendirirken diğerlerinin hikayelerini anlatması ve paylaşmasına yardımcı olmak için yeni yollar aramayı sürdürüyorlar" dedi.

    OLASI PROGRAM FİKİRLERİ ARASINDA OBAMA'NIN MODERATÖRLÜK YAPMASI DA VAR

    Barack Obama'nın başkanlığı döneminde gündemi meşgul eden sağlık sigortası, göçmenlik, seçmen hakları, dış politika ve iklim değişikliği gibi tartışmalı konularda moderatörlük yapmasının olası program fikirleri arasında yer aldığı belirtildi.

    Bir başka program fikrinin de Michelle Obama'nın Beyaz Saray'daki süresi boyunca savunduğu beslenme politikaları ile ilgili olabileceği belirtildi. 

    Eski Başkan ile First Lady'nin ayrıca kendi değerlerine yakın Netflix belgeselleri ya da kurmaca yapımlarına markalarını devredebileceği  belirtildi.

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    Etiketler:
    Netflix, Michelle Obama, Barack Obama, ABD
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