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    DSG eşlik eden ABD özel kuvvetler askerleri Fatisah Rakka Suriye 25 Mayıs 2016

    ABD'den İran'a karşı yeni hamle: Suriye'deki Tanf üssüne ilave 200 asker

    © AFP 2018/ DELIL SOULEIMAN
    ABD
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    IŞİD'ciler dahil militanların eğitildiği iddialarıyla gündeme gelen Tanf üssüne, 'ABD'nin ilave 200 asker sevk ettiğini' duyuran AA, ''Bölgedeki İran güçlerine karşı Amerikan askeri varlığı güçlendiriliyor'' dedi.

    DSG'yi destekleyen ABD özel kuvvetler askerleri Rakka'nın Fatisah kasabası Mayıs 2016
    © AFP 2018/ DELIL SOULEIMAN
    '600 ABD askerinin gönderildiği Tanf'ta, IŞİD'liler eğitiliyor olabilir'
    ABD'nin Suriye'nin güneyinde, Irak ve Ürdün sınırlarına yakın El Tanf'ta kurduğu askeri üs, burada IŞİD'ciler dahil militanları eğittiği iddiaları eşliğinde, dikkatlerin odağında.

    ABD'nin mart başında özel kuvvetler mensubu 600 askerini El Tanf'taki askerini daha üsse gönderdiği haberlerinin ardından bugün de ilave 200 asker sevk ettiği iddia edildi.

    Anadolu Ajansı (AA), ''Suriye-Ürdün sınırındaki güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD, son haftalarda Suriye'nin güneyindeki askeri varlığını artırdı. ABD ordusu, Tanf üssüne 200'den fazla asker sevk etti'' haberini geçti.

    AA'ya göre ABD, 'Suriye'nin güneyine askeri unsur sevk ederek bölgedeki İran güçlerine yönelik askeri varlığını güçlendirmeyi' amaçlıyor.

    ABD'nin Suriye'de yaklaşık 1000 askeri bulunuyor. Fotoğrafta, Rakka'da görevli bir ABD askeri görülüyor.
    © AP Photo/ Hussein Malla
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    'ÜRDÜN MERKEZLİ OPERASYON ODASINDAN İRAN'A YÖNELİK BİR DİZİ TEDBİR'

    ''Kaynaklar, ABD öncülüğünde kurulan ve merkezi Ürdün'de bulunan operasyon odasının (MOC), Suriye'nin güneyindeki İran üslerine yönelik bir dizi tedbir aldığını bildirdi'' denilen haberde, 'İngiliz komutanların Ürdün-Suriye sınırına ziyaretlerinin sıklaştığı' da aktarıldı.

    ABD DAHA ÖNCE 3 KEZ SALDIRMIŞTI

    Yazın Suriye'nin Irak-Ürdün sınırını ele geçirme hamlesine kalkan ABD ve İngiltere destekli militanların önünü içlerinde İran destekli milislerin de olduğu Suriye hükümetine bağlı güçler kesmişti.

    Suriye'deki ABD askerleri
    © AFP 2018/ DELIL SOULEIMAN
    ‘ABD Şam’a gönderecek militan topluyor’

    ABD, desteklediği militanları korumak için Tanf bölgesi çevresinde Suriye hükümetine bağlı güçlere 3 kez saldırı düzenlemişti.

    İRAN DESTEKLİ GÜÇLERİN 'ÜÇGENİ'

    İran destekli milislerle Hizbullah savaşçılarının, Şam'ın güneybatı kırsalı, Dera'nın ve Kuneytra'nın kuzey kırsalının buluştuğu üçgende yoğun konuşlandığı, burada Kanakir, Tel Adas ve Deyr Makir noktalarını üs şeklinde kullandığı, üçgenin güneyinde Sanameyn ve İzraa bölgelerinde de askeri noktalara sahip olduğu ileri sürülüyor.

    Etiketler:
    İran destekli milisler, Hizbullah, IŞİD, MOC, ABD Özel Kuvvetleri, ABD ordusu, Anadolu Ajansı (AA), El Tanf, Suriye
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