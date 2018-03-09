ABD'den İran'a karşı yeni hamle: Suriye'deki Tanf üssüne ilave 200 asker

ABD'nin Suriye'nin güneyinde, Irak ve Ürdün sınırlarına yakın El Tanf'ta kurduğu askeri üs, burada IŞİD'ciler dahil militanları eğittiği iddiaları eşliğinde, dikkatlerin odağında.

ABD'nin mart başında özel kuvvetler mensubu 600 askerini El Tanf'taki askerini daha üsse gönderdiği haberlerinin ardından bugün de ilave 200 asker sevk ettiği iddia edildi.

Anadolu Ajansı (AA), ''Suriye-Ürdün sınırındaki güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD, son haftalarda Suriye'nin güneyindeki askeri varlığını artırdı. ABD ordusu, Tanf üssüne 200'den fazla asker sevk etti'' haberini geçti.

AA'ya göre ABD, 'Suriye'nin güneyine askeri unsur sevk ederek bölgedeki İran güçlerine yönelik askeri varlığını güçlendirmeyi' amaçlıyor.

© AP Photo/ Hussein Malla Rusya: ABD, Suriye'de teröristler için koruma alanı oluşturdu

''Kaynaklar, ABD öncülüğünde kurulan ve merkezi Ürdün'de bulunan operasyon odasının (MOC), Suriye'nin güneyindeki İran üslerine yönelik bir dizi tedbir aldığını bildirdi'' denilen haberde, 'İngiliz komutanların Ürdün-Suriye sınırına ziyaretlerinin sıklaştığı' da aktarıldı.

ABD DAHA ÖNCE 3 KEZ SALDIRMIŞTI

Yazın Suriye'nin Irak-Ürdün sınırını ele geçirme hamlesine kalkan ABD ve İngiltere destekli militanların önünü içlerinde İran destekli milislerin de olduğu Suriye hükümetine bağlı güçler kesmişti.

ABD, desteklediği militanları korumak için Tanf bölgesi çevresinde Suriye hükümetine bağlı güçlere 3 kez saldırı düzenlemişti.

İRAN DESTEKLİ GÜÇLERİN 'ÜÇGENİ'

İran destekli milislerle Hizbullah savaşçılarının, Şam'ın güneybatı kırsalı, Dera'nın ve Kuneytra'nın kuzey kırsalının buluştuğu üçgende yoğun konuşlandığı, burada Kanakir, Tel Adas ve Deyr Makir noktalarını üs şeklinde kullandığı, üçgenin güneyinde Sanameyn ve İzraa bölgelerinde de askeri noktalara sahip olduğu ileri sürülüyor.