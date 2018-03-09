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    ABD Başkanı Donald Trump

    Yargıçtan Trump'a: Niye engelliyorsun, sessize alsana

    © REUTERS/ Jonathan Ernst
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump'a Twitter hesabına eleştirel mesaj gönderenleri engellediği için açılan davada yargıç, bunun anayasayla ilgili karmaşık bir meseleye dönüşmemesi için öneri getirdi: Trump mesajlarını beğenmediği takipçilerini engellemek yerine basitçe sessize alsın.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Carlos Barria
    Trump'a 'Twitter'da engelledin' davası
    Twitter hesabının herkes ya da en azından tüm Amerikan vatandaşları tarafından erişilebilir olması beklenirken, eleştirel mesaj gönderenleri engelleyen ABD Başkanı Donald Trump'a yargıdan nasihat geldi.

    Trump'a Twitter'da engellediği 7 takipçisi tarafından açılan davada, New York'taki mahkemenin federal yargıcı, ''Sessize almak dururken niye engelliyorsunuz'' sorusunu yöneltti.

    Trump'ın ABD Başkanı sıfatıyla kamusal bir kişilik olarak Twitter'da engellediği bireylerin anayasal haklarını ihlal edip etmediğini, Trump'ın engellemesinin 'devlet eylemi' teşkil edip etmediğini değerlendirmesi gereken Yargıç Naomi Reice Buchwald, anayasanın birinci ek maddesiyle ilgili karmaşık bir alanda hükme varmak yerine ara çözüm önerdi. 

    Trump Davos
    © REUTERS/ Carlos Barria
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    'NİYE BURDAYIZ, ÇÖZÜM BULAMIYOR MUYUZ?'

    ''Niye burdayız? Hem davacıların hem de Başkan'ın çıkarlarına hizmet eden bir çözüm bulamıyor muyuz?'' diye soran yargıç, Trump'ın mesajlarını beğenmediği takipçilerini engellemek yerine sessize alması tavsiyesinde bulundu.

    Davacıların avukatlarından Katharine Fallow, 'mükemmel değilse de makul bir çözüm' karşılığını verdi.

    'İSTER ENGELLER İSTER SESSİZE ALIR, TRUMP'IN HAKKIDIR'

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Jonathan Ernst
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    Ancak Adalet Bakanlığı'nı temsil eden avukat Michael Baer, 'Twitter'da kullanıcıları hem sessize alma hem de engellemenin, Başkan'ın ilişki kurma özgürlükleri arasında olduğunu' iddia etti. Baer, Trump'ın Twitter'da kiminle vakit geçireceğini belirleme hakkının bulunduğunu savundu. 45. ABD Başkanı'nın @realDonaldTrump adresinin kişisel hesabı olduğu savunması ise buradan sürekli resmiyet taşıyan açıklamalarda bulunmasından ötürü pek rağbet görmedi.

    İki saatlik oturumun sonunda, yargıç, laf olsun diye konuşmadığını belli edip ''Siz yine benim daha önceki önerimi değerlendirin. Bu meseleyi pratik şekilde halletmek daha iyi olabilir'' dedi. 

    'Britain First' adlı grubun lideri Paul Golding ile yardımcısı Jayda Fransen
    © AFP 2018/ BEN STANSALL
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    'YİNE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN BASTIRILMASI'

    Mahkeme binasının önünde medyaya konuşan davacılardan bir gazeteci ile bir sosyoloji profesörü, öneriye şüpheyle yaklaştı: ''Sessize almak çözüm mü, bilemiyoruz, çünkü bu da bizim sesimizi, ifade özgürlüğümüzü bastırması anlamına gelir.''

    'MÜHİM OLAN TRUMP DEĞİL, DİĞER YURTTAŞLAR'

    Komedyen-yazar Nick Jack Pappas ise ''Bana uyar. Ben zaten Trump'ın tweetlerimi okuyacağını hiç düşünmedim. Benim derdim bu değildi. Benim istediğim gönderdiğim tweetleri diğer yurttaşların okuması. Onlar beni okuyabildiği müddetçe Trump'ın hiçbir sözümü duymaması umurumda olmaz'' dedi.

    Twitter
    © AFP 2018/ EMMANUEL DUNAND
    Twitter, ABD yönetimine dava açtı

    Twitter'da kullanıcılar takip listelerindeki kişilerin tweetlerini görmemek için 'sessize alma' özelliğini kullanabiliyor. Çok fazla tweet paylaşan ya da kibarlıktan takip edilen hesap 'sessize al' özelliğiyle akışta görülmeyebiliyor.

    'TRUMP'LA İLGİLİ TOPLAM 3500 DAVA'

    Davayla ilgili  #BlockedByTrump etiketiyle yapılan paylaşımlarda, Pappas, 'Trump'la ilgili toplam 3500 dava bulunduğu, bunların 1900'ünde Trump'ın davacı olduğunu' aktardı.

    Etiketler:
    sessize almak, engellemek, BlockedByTrump, Twitter, Nick Jack Pappas, Michael Baer, Katharine Fallow, Yargıç Naomi Reice Buchwald, ABD Başkanı Donald Trump, New York, ABD
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