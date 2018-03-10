Kaliforniya'da silahlı saldırı: Gaziler Evi'ndeki rehineler öldürüldü

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Yountville kentinde Gazi Evi'ne yönelik rehin alma eylemi kanlı bitti. Güvenlik güçlerinin saatler süren iletişim girişimleri sonuçsuz kaldı. Tesis personelinden üç kadını öldüren saldırganın eski bir asker olduğu belirtildi.

© AP Photo/ Eric Risberg Kaliforniya'da silahlı saldırı ve rehine krizi

ABD'deki en büyüğü olan ve 1000 kadar eski askere hizmet veren Napa Vadisi'ndeki 'The Pathway Home' isimli Gazi Evi'ne dalıp elindeki tüfekle etrafa ateş açan saldırgan, tesisin genel müdürü Christine Loeber (48) psikoloğu Jennifer Golick (42) ve bir diğer çalışanı Jennifer Gonzales'i (29) rehin aldı.

FBI ve polisin saatler süren iletişim kurup pazarlık yapma girişimlerine rağmen saldırgan ve üç kadın rehinenin ölü bulunduğu açıklandı.

Christine Loeber, Dr. Jen Golick & Jennifer Gonzales were all tragically killed today in #Yountville. They all worked at The Pathway Home, a Veterans home which counsels Vets suffering from PTSD. Pray for their families, fight for change.#NeverAgain pic.twitter.com/iXeuvYmdIO — Simar (@sahluwal) 10 Mart 2018

TEDAVİ PROGRAMINDAN ÇIKARILMIŞ

Albert Wong (36) isimli saldırganın eski bir piyade olduğu ve travma sonrası stres bozuluğu yaşayan askerler programından 2 hafta önce çıkarıldığı öğrenildi.

The gunman accused of killing 3 Yountville employees has been identified as 36-year-old Albert Wong, a former member of the Pathway Home Program: https://t.co/LISkPUPE25. pic.twitter.com/lqw01hUrCf — ABC7 News (@abc7newsbayarea) 10 Mart 2018

Olay yerine gelen FBI ajanlarının, saldırganla kendi cep telefonundan ve tesisin telefonlarından görüşmeye çalıştığı, ama onunla iletişime geçemediği kaydedildi.

Yaklaşık 8 saat süren bu girişimler sırasında karşılıklı ateş de açıldı.

Tesis içinde yer alan tiyatroda bulunan 70 öğrenci sağ salim dışarı çıkarıldı.

Army veteran shoots dead three female hostages in California https://t.co/y117Vxuvxq pic.twitter.com/XGneF5BEcW — Noel Gibney (@Watersun555) 10 Mart 2018

1884'te kurulan 'The Pathway Home', 2. Dünya Savaşı, Kore Savaşı, Vietnam Savaşı, Irak ve Afganistan savaşlarının gazilerinin kaldığı köklü bir kurum.