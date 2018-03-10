Silah kısıtlaması getiren Florida'ya silah lobisi dava açtı

ABD'nin Florida eyaleti 14 Şubat'taki lise katliamının ardından tüfek alma yaşını 18'den 21'e çıkaran bir silah kısıtlaması yasasını kabul etti. Silah lobisi NRA Florida'ya dava açtı.

© AFP 2018/ JIM WATSON NRA'dan gazetecilere tehdit: Süreniz doluyor

ABD'nin Florida eyaletinde, 17 can alan lise katliamı sonrası, tüfek alma yaşını 18'den 21'e çıkaran silah kısıtlaması yasası yürürlüğe girdi.

Eyalet meclisinde kabul edilen yasa, silah lobisinin sıkı müttefiklerinden olan Vali Rick Scott tarafından da onaylandı.

Valinin yasayı imzalamasının üzerinden bir saat geçmişti ki, silah lobisinin bir numaralı teşkilatı olan, 5 milyon üyesi bulunan Ulusal Tüfek Derneği (NRA) harekete geçti.

NRA: ANAYASANIN İHLALİ

NRA, eyalet yasasının, anayasanın herkese silah sahibi olma hakkı veren ikinci ek maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle Florida eyaletine dava açtı.

Dava dilekçesinde, eyalet yasasının, yasaya uyan vatandaşlar içinden 18-21 yaş grubunun silah satın almasını engelleyerek anayasanın herkesin eşit şekilde korunmasına yönelik 14'üncü ek maddesini de ihlal ettiği öne sürüldü.''Örneğin 18-21 yaş arası kadınların okula silahlı saldırı düzenlemesi ya da şiddet içeren bir suça karışması, yok denecek kadar düşük bir risk'' denildi.

OKUL PERSONELİNİ SİLAHLANDIRIYOR

Florida'da yürürlüğe giren yasa, tüfek alma yaşını 21'e çıkarsa da okullardaki personelin silahlanması ve silah eğitimi almasına izin veren tartışmalı bir madde içeriyor.

TAM OTOMATİKLEŞTİREN AKSESUARA YASAK

Okul katliamlarında kullanılan yarı otomatik tüfekleri yasaklamıyor. Bununla birlikte yarı otomatik tüfeklerin tam otomatik hızında ateş edebilmesini, yani dakikada yüzlerce mermi ateşlemesini sağlayan aksesuarın (bump stock) satışını yasaklıyor.

SİLAH SATIŞINDA ÜÇ GÜNLÜK BEKLEME

Her türlü silah satışına da üç günlük bekleme süresi getiriyor. Şiddet tehdidi oluşturanların silahlarına polisin el koymasını kolaylaştırıyor.

ÖĞRENCİ HAREKETİNİN BAŞARISI

Böyle bir yasanın Cumhuriyetçi Parti'nin çoğunlukta olduğu, NRA'nın nüfuzunun büyük olduğu bir eyalet meclisinde kabul edilmiş olması, katliamlara uğramış okulların öğrencilerinin başlattığı silah karşıtı kampanyanın halk nezdinde aldığı desteğe işaret ediyor.

VALİ: TÜM ÜLKEYE ÖRNEK OLSUN

Yasayı son lise katliamından kurtulan öğrenciler ve velilerle çevrili halde imzalayan Vali Scott ''Böyle durumlarda hükümetin hızlı hareket etmesi gerektiğine dair tüm ülkeye örnek olsun'' dedi.