Silah kısıtlaması getiren Florida'ya silah lobisi dava açtı

Eyalet meclisinde kabul edilen yasa, silah lobisinin sıkı müttefiklerinden olan Vali Rick Scott tarafından da onaylandı.
Valinin yasayı imzalamasının üzerinden bir saat geçmişti ki, silah lobisinin bir numaralı teşkilatı olan, 5 milyon üyesi bulunan Ulusal Tüfek Derneği (NRA) harekete geçti.
NRA: ANAYASANIN İHLALİ
NRA, eyalet yasasının, anayasanın herkese silah sahibi olma hakkı veren ikinci ek maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle Florida eyaletine dava açtı.
OKUL PERSONELİNİ SİLAHLANDIRIYOR
Florida'da yürürlüğe giren yasa, tüfek alma yaşını 21'e çıkarsa da okullardaki personelin silahlanması ve silah eğitimi almasına izin veren tartışmalı bir madde içeriyor.
TAM OTOMATİKLEŞTİREN AKSESUARA YASAK
Okul katliamlarında kullanılan yarı otomatik tüfekleri yasaklamıyor. Bununla birlikte yarı otomatik tüfeklerin tam otomatik hızında ateş edebilmesini, yani dakikada yüzlerce mermi ateşlemesini sağlayan aksesuarın (bump stock) satışını yasaklıyor.
SİLAH SATIŞINDA ÜÇ GÜNLÜK BEKLEME
Her türlü silah satışına da üç günlük bekleme süresi getiriyor. Şiddet tehdidi oluşturanların silahlarına polisin el koymasını kolaylaştırıyor.
ÖĞRENCİ HAREKETİNİN BAŞARISI
Böyle bir yasanın Cumhuriyetçi Parti'nin çoğunlukta olduğu, NRA'nın nüfuzunun büyük olduğu bir eyalet meclisinde kabul edilmiş olması, katliamlara uğramış okulların öğrencilerinin başlattığı silah karşıtı kampanyanın halk nezdinde aldığı desteğe işaret ediyor.
VALİ: TÜM ÜLKEYE ÖRNEK OLSUN
Yasayı son lise katliamından kurtulan öğrenciler ve velilerle çevrili halde imzalayan Vali Scott ''Böyle durumlarda hükümetin hızlı hareket etmesi gerektiğine dair tüm ülkeye örnek olsun'' dedi.
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