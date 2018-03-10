Kayıt
15:49 10 Mart 2018
Ankara+ 14°C
İstanbul+ 9°C
Canlı Yayın
    Arama
    NRA Annual Convention Nashville, Tennessee 2015

    Silah kısıtlaması getiren Florida'ya silah lobisi dava açtı

    © AFP 2018/ KAREN BLEIER
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 02

    ABD'nin Florida eyaleti 14 Şubat'taki lise katliamının ardından tüfek alma yaşını 18'den 21'e çıkaran bir silah kısıtlaması yasasını kabul etti. Silah lobisi NRA Florida'ya dava açtı.

    NRA Sözcüsü Dana Loesch
    © AFP 2018/ JIM WATSON
    NRA'dan gazetecilere tehdit: Süreniz doluyor
    ABD'nin Florida eyaletinde, 17 can alan lise katliamı sonrası, tüfek alma yaşını 18'den 21'e çıkaran silah kısıtlaması yasası yürürlüğe girdi.

    Eyalet meclisinde kabul edilen yasa, silah lobisinin sıkı müttefiklerinden olan Vali Rick Scott tarafından da onaylandı.

    Valinin yasayı imzalamasının üzerinden bir saat geçmişti ki, silah lobisinin bir numaralı teşkilatı olan, 5 milyon üyesi bulunan Ulusal Tüfek Derneği (NRA) harekete geçti.

    Emma Gonzalez
    © AFP 2018/ RHONA WISE
    Florida'daki okul saldırısından kurtulan lise öğrencisi Gonzalez: NRA'dan bağış alan tüm siyasiler, utanın

    NRA: ANAYASANIN İHLALİ

    NRA, eyalet yasasının, anayasanın herkese silah sahibi olma hakkı veren ikinci ek maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle Florida eyaletine dava açtı.

    ABD'de gençlerden silah kontrolü protestosu
    © REUTERS/ Joe Skipper
    ABD'de gençlerden protesto: Yasalarımızı Kongre mi yapıyor Ulusal Tüfek Derneği mi?
    Dava dilekçesinde, eyalet yasasının, yasaya uyan vatandaşlar içinden 18-21 yaş grubunun silah satın almasını engelleyerek anayasanın herkesin eşit şekilde korunmasına yönelik 14'üncü ek maddesini de ihlal ettiği öne sürüldü.''Örneğin 18-21 yaş arası kadınların okula silahlı saldırı düzenlemesi ya da şiddet içeren bir suça karışması, yok denecek kadar düşük bir risk'' denildi. 

    OKUL PERSONELİNİ SİLAHLANDIRIYOR

    Tallahassee Florida Eyalet Meclisi Marjory Stoneman Douglas Lisesi öğrencileri
    © REUTERS/ Colin Hackley
    ABD'de pornonun sağlık tehdidi ilan edilmesine onay, silah yasağı tasarısının tartışılmasına bile ret

    Florida'da yürürlüğe giren yasa, tüfek alma yaşını 21'e çıkarsa da okullardaki personelin silahlanması ve silah eğitimi almasına izin veren tartışmalı bir madde içeriyor.

    TAM OTOMATİKLEŞTİREN AKSESUARA YASAK

    Okul katliamlarında kullanılan yarı otomatik tüfekleri yasaklamıyor. Bununla birlikte yarı otomatik tüfeklerin tam otomatik hızında ateş edebilmesini, yani dakikada yüzlerce mermi ateşlemesini sağlayan aksesuarın (bump stock) satışını yasaklıyor.

    ABD'de bireysel silahlanma karşıtı protesto
    © REUTERS/ Colin Hackley
    ABD'de 'bireysel silahlanma karşıtı' protestolar sürüyor

    SİLAH SATIŞINDA ÜÇ GÜNLÜK BEKLEME

    Her türlü silah satışına da üç günlük bekleme süresi getiriyor. Şiddet tehdidi oluşturanların silahlarına polisin el koymasını kolaylaştırıyor.

    ÖĞRENCİ HAREKETİNİN BAŞARISI

    Marjory Stoneman Douglas Lisesi öğrencisi Cameron Kasky Senatör Marco Rubio CNN halk toplantısı Florida
    © REUTERS/ Michael Laughlin
    ABD'de lise katliamından kurtulan öğrenciler, silah lobisi ile siyasetçilere hesap sordu

    Böyle bir yasanın Cumhuriyetçi Parti'nin çoğunlukta olduğu, NRA'nın nüfuzunun büyük olduğu bir eyalet meclisinde kabul edilmiş olması, katliamlara uğramış okulların öğrencilerinin başlattığı silah karşıtı kampanyanın halk nezdinde aldığı desteğe işaret ediyor.

    VALİ: TÜM ÜLKEYE ÖRNEK OLSUN

    Yasayı son lise katliamından kurtulan öğrenciler ve velilerle çevrili halde imzalayan Vali Scott ''Böyle durumlarda hükümetin hızlı hareket etmesi gerektiğine dair tüm ülkeye örnek olsun'' dedi.

    Etiketler:
    Ulusal Tüfek Derneği (NRA), Rick Scott, Florida, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Amelia Earhart
    Atlantik Okyanusu'nu tek başına geçen ilk kadın pilot Amelia Earhart'ın gizemi 81 yıl sonra çözüldü
    Karikatür
    Porno yıldızından Trump'a 'gizlilik sözleşmesi' davası
    İnfografik
    TSK'nın Afrin'deki harekatından gelişmeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam