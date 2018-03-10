Trump: Kim'le anlaşma yapım aşamasında

Kim'le zirve yapma kararıyla herkesi şaşırtan Trump ''Kuzey Kore ile anlaşma gayet yapım aşamasında ve tamamlanırsa Dünya için çok iyi bir anlaşma olacak. Zaman ve yer belirlenecek'' diye tweetledi.

© AP Photo/ Andrew Harnik ABD: Kuzey Kore verdiği sözleri yerine getirene kadar görüşme olmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, dünyayı nükleer savaşın eşiğine getiren atışmalara tutuştuğu Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile aniden görüşeceğini açıklayıp uluslararası kamuoyunu şoke etmesinin ardından, yeni mesajlar veriyor.

Trump'ın Kim'le görüşmek için hiçbir önşart koşmaması şok dalgası yaratırken bazı siyasi uzmanlar iki öngörülemez liderin baş başa vermesinin nasıl sonuçlanacağıyla ilgili endişeler taşıyor.

Bu tepkiler karşısında cuma günü Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, Trump-Kim zirvesinin gerçekleşmesinin Pyonyang'ın atacağı somut adımlara bağlı olacağına dair bir açıklama yaptı. Somut adımların ne olacağına açıklık getirmedi ama nükleer silahlardan arınma adımlarına işaret etti.

Ardından Twitter'a sarılan Trump ''Kuzey Kore ile anlaşma gayet yapım aşamasında ve tamamlanırsa Dünya için çok iyi bir anlaşma olacak. Zaman ve yer daha sonra belirlenecek'' dedi.

The deal with North Korea is very much in the making and will be, if completed, a very good one for the World. Time and place to be determined. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 Mart 2018

​Trump daha önce de Kuzey Kore ile anlaşmaya varılana dek yaptırımların yürürlükte kalacağına dair tweet atmıştı. ABD Başkanı, Kim'in Güney Koreli yetkililerle nükleer silahlardan arınma konusunu konuştuğunu ve görüşmeler sırasında füze denemesi yapmama sözü verdiğini aktarmıştı.

Afrika turuna çıkan ancak Trump'ın Kim zirvesinin ardından rahatsızlandığı gerekçesiyle Kenya ziyaretini iptal eden ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kim'le zirve yapmanın ABD Başkanı'nın kişisel kararı olduğunu söylerken Trump'ın kimseye danışmadığını ima etti.

Çin basını ise Kim-Trump zirvesi kararının Çin liderliğinin yoğun çabalarının ürünü olduğunu, Trump'ın bunun için Pekin'e teşekkür ettiğini yazdı.