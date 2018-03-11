Trump: Kuzey Kore'nin sözünü tutacağına inanıyorum

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey Kore'nin kasım ayından bu yana nükleer deneme gerçekleştirmediğinin altını çizen Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, görüşmeler sırasında bu tür denemeler yapmamaya söz verdiğini kaydederek "Verdikleri sözü tutacaklarına inanıyorum" ifadesini kullandı.

Kuzey Kore meselesi hakkında Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştüğünü belirten Trump, her iki ülkenin de Kuzey Kore ile yapılacak bir görüşmeye olumlu baktığını vurguladı.

North Korea has not conducted a Missile Test since November 28, 2017 and has promised not to do so through our meetings. I believe they will honor that commitment! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 Mart 2018

Öte yandan, Pennsylvania eyaletinde Cumhuriyetçi Kongre adayı Rick Saccone’ye destek için düzenlenen mitingde konuşan Trump, Kuzey Kore'nin barış istediğine inandığını söyleyerek "Artık zamanı geldi diye düşünüyorum" dedi.

Trump, görüşme gerçekleştiğinde, "Neler olacağını kim bilir? Hemen oradan ayrılabilirim ya da otururuz ve dünya için en büyük anlaşmaya imza atarım” değerlendirmesinde bulundu.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-yong, ABD Başkanı Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim'den gelen görüşme davetini kabul ettiğini ve ikilinin mayıs ayınının sonuna dek bir araya geleceğini açıklamıştı.