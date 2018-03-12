New York'ta helikopter düştü: 2 ölü

Federal Havacılık İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 6 kişiyi taşıyan helikopter, Manhattan ve Queens arasındaki Roosevelt Adası'nın kuzeyindeki Doğu Nehri'ne düştü.

Kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi kurtarıldı.

MANHATTAN: BREAKING VIDEO: Tour Helicopter plunges into the East River in NYC, 5 people were reportedly on board, condition unclear. pic.twitter.com/fQUBfLDnAf — KolHaolam (@KolHaolam) 11 Mart 2018

Yetkililer, 3 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.