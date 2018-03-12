ABD, İncirlik iddiasını yalanladı

Pentagon, ABD'nin İncirlik Üssü'nde faaliyetlerinin devam ettiğini ve bunun aksini iddia eden haberlerin 'spekülatif' olduğunu bildirdi.
Michael, "ABD İncirlik'ten yürütülen operasyonlarını durdurmadı" ifadesini kullandı.
Sözcü, söz konusu gazetenin haberini ise 'Spekülatif bir haber' olarak değerlendirdi.
AA'nın haberine göre, konuyla ilgili açıklama yapan Türk diplomatik kaynaklar da Pentagon'un İncirlik Üssü konusundaki açıklamasını doğruladı.
NE OLMUŞTU?
İncirlik Üssü'nün IŞİD ile mücadelede önemli rol oynadığı belirtilen haberde, ocak ayında bir filo A-10 savaş uçağının üsten ayrılıp Afganistan'a gittiği, üste sadece yakıt ikmal tanker uçakları kaldığı öne sürülmüştü.
Haberde ayrıca Amerikan ordusunun üste bulunan aile üyelerinin sayılarının da tedrici bir şekilde düşürdüğü iddia edilmişti.
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