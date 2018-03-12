Pentagon: Türkiye’yle Afrin sorununu diplomatik yollarla çözmeye çalışıyoruz

© AA/ Arda Küçükkaya Bozdağ: ABD ile müzakerelerde belli bir noktaya gelindi

Rus medyasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO'ya yönelik eleştirilerini değerlendiren Rankine Galloway, "ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ankara'da ilan ettiği gibi ABD ve Türkiye, ilişkilerimizin karşı karşıya olduğu tüm kilit sorunların tartışılması için sonuca odaklı mekanizmayı oluşturma anlaşmasına vardı. Bu tartışmaların olası sonuçlarını öngöremiyoruz. Detaylar, diplomatlarımız ve uzmanlarımızın ortak çalışması sırasında ortaya çıkacak" dedi.