Rusya'yı suçlayan May'e ABD desteği: Skripal soruşturmasında İngiltere'nin yanındayız

ABD yönetimi, İngiltere'de zehirlenen eski Rus casusu Skripal ile ilgili olarak "saldırıyı kınadığını" ve soruşturma kapsamında "İngiliz yönetimine destek verdiğini" açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, günlük basın brifinginde, İngiltere'de zehirlenen eski Rus casusu Skripal'le ilgili değerlendirmelerde bulundu.

SANDERS ÜLKE ADI ZİKRETMEDİ

Sanders, "Bir İngiliz vatandaşına karşı İngiltere topraklarında son derece öldürücü bir sinir etmeninin kullanılması zorbalıktır. Bu saldırı pervasız, sorumsuz ve ayrım gözetmeksizin yapılmıştır. Bu saldırıyı bütünüyle kınıyoruz" dedi.

Açıklamasında Rusya'nın ya da başka bir ülkenin adını zikretmeyen Sanders saldırıyı sert bir dille kınadı.

MAY RUSYA'YI SUÇLAMIŞTI

İngiltere Başbakanı Theresa May, eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın maruz kaldığı kimyasalla ilgili, İngiliz Parlamentosunda milletvekillerini bilgilendirmiş ve "Skripal ile kızının, Rusya tarafından geliştirilen tipte askeri nitelikte, sinir sistemi üstünde etkili bir maddeyle zehirlendiği artık anlaşıldı" açıklamasını yapmıştı. May'in açıklamasına tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise, "Bu, İngiliz parlamentosunda bir sirk gösterisi'' demişti.

Rusya'nın Londra Büyükelçiliği de, Skripal olayıyla ilgili olarak Rusya'ya yönelik suçlamaların iki ülke ilişkilerini olumsuz etkilediğini kaydetmişti.