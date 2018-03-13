Rusya'yı suçlayan May'e ABD desteği: Skripal soruşturmasında İngiltere'nin yanındayız

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, günlük basın brifinginde, İngiltere'de zehirlenen eski Rus casusu Skripal'le ilgili değerlendirmelerde bulundu.
SANDERS ÜLKE ADI ZİKRETMEDİ
Sanders, "Bir İngiliz vatandaşına karşı İngiltere topraklarında son derece öldürücü bir sinir etmeninin kullanılması zorbalıktır. Bu saldırı pervasız, sorumsuz ve ayrım gözetmeksizin yapılmıştır. Bu saldırıyı bütünüyle kınıyoruz" dedi.
MAY RUSYA'YI SUÇLAMIŞTI
İngiltere Başbakanı Theresa May, eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın maruz kaldığı kimyasalla ilgili, İngiliz Parlamentosunda milletvekillerini bilgilendirmiş ve "Skripal ile kızının, Rusya tarafından geliştirilen tipte askeri nitelikte, sinir sistemi üstünde etkili bir maddeyle zehirlendiği artık anlaşıldı" açıklamasını yapmıştı. May'in açıklamasına tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise, "Bu, İngiliz parlamentosunda bir sirk gösterisi'' demişti.
Rusya'nın Londra Büyükelçiliği de, Skripal olayıyla ilgili olarak Rusya'ya yönelik suçlamaların iki ülke ilişkilerini olumsuz etkilediğini kaydetmişti.
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