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    National Geographic

    National Geographic'ten ırkçılık itirafı

    © AFP 2018/ KAREN BLEIER
    ABD
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    National Geographic dergisi, geçmiş yayınlarının ırkçı olduğunu itiraf ederek Nisan 2018 sayısını ırk konusuna ayırdı.

    H&M
    © AFP 2018/ SAUL LOEB
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    ABD merkezli National Geographic dergisi, Nisan 2018 sayısını ırk konusuna ayırdı.

    Derginin yaptığı açıklamada, derginin uzun yıllar boyunca ırkçı yayınlar yaptığını söyledi.

    'GEÇMİŞİMİZİN ÜSTESİNDEN GELMEK İÇİN ONU KABUL ETMELİYİZ'

    Nisan sayısı için kapsamlı bir mektup yazan, Goldberg yazısının başlığında "Uzun yıllar boyunca yayınlarımız ırkçıydı. Geçmişimizin üstesinden gelmek için onu kabul etmeliyiz" ifadelerine yer verdi.

    Dergi yönetiminde en üst kademeye yükselebilen tek kadın ve aynı zamanda tek Yahudi olan Goldberg "Derginin geçmişinden dehşet verici hikayeleri paylaşmak acı veriyor. Ancak biz Nisan sayımızı ırk konusuna ayırma kararı aldığımızda  gazetecilik bakışımızı diğerlerine yöneltmeden önce kendi geçmişimizi incelememiz gerektiğini düşündük" dedi.

    National Geographic Genel Yayın Yönetmeni Susan Goldberg
    © AP Photo/ Jeff Chiu
    National Geographic Genel Yayın Yönetmeni Susan Goldberg

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    Goldberg'in açıkladığı bu 'dehşet verici' hikaye örneklerinden 1916 tarihli olan bir yazıda, Avustralya'nın yerli halkı Aborijinler'e mensup iki kişinin fotoğrafının altlarında 'Vahşiler' ve 'Tüm insanların en düşük zekalıları' ifadeleri yer alıyor.

    Dergide 1970'lere kadar ABD'de yaşayan renkli tenli insanların göz ardı edildiğini belirten Goldberg, fotoğraflarda bu renkli tenli insanların egzotik, sıklıkla elbisesiz, mutlu avcılar ve kutsal vahşiler gibi gösterildiğini ifade etti.

    Yeni Zelanda pasaportu
    © Fotoğraf: Twitter
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    Derginin İnovasyon Merkezine başkanlık eden Prof. Sami Hüsni, dünyada 30 milyon kişiye ulaşan derginin artık böyle yayınlar yapmamasının önemli olduğunu vurgulayarak dergide azınlık kesimden yazarlara ve fotoğrafçılara daha fazla yer verilerek geçmiş için özür dilenebileceğini söyledi.

    National Geographic'in özel sayısı kapsamında derginin geçmişini sadece kendi personeli incelemedi, bu konuda Virginia Üniveristesi'nde Afrika tarihi dersi veren John Edwin Mason'un uzmanlığına başvurdu.

    National Geographic'in 'Irk' konulu Nisan sayısı
    © AP Photo/ National Geographic
    National Geographic'in 'Irk' konulu Nisan sayısı

    Mason, 1960'ların başında Güney Afrika hakkındaki bir yazıda Sharpeville katliamının hiç bahsedilmemesini örnek verdi.  Katliamda polis ülkede uygulanan ayrımcı yurtiçi pasaport uygulamasını protesto eden 69 siyahı öldürmüştü.

    İlgili yazıda yer verilen tüm siyah Güney Afrikalıların ya hizmetçi ya da işçi olduğuna dikkat çeken Mason, "National Geographic'in hikayesi neredeyse hiçbir sorundan bahsetmiyor. Editörlerin, yazarların ve fotoğrafçıların bilinçli olarak neleri görmemeyi tercih ettiğini incelemek tuhaf" ifadelerini kullandı.

    Derginin Nisan sayısındaki diğer makaleler arasında farklı deri renklerine sahip melez çift yumurta ikizlerinin hikayesi ve kafataslarının ırksal yaftalama amacıyla nasıl kullanıldığını anlatan bir hikaye de yer alıyor.

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    Etiketler:
    Irkçılık, National Geographic, Prof. Sami Hüsni, John Edwin Mason, Susan Goldberg, ABD
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