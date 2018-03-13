National Geographic'ten ırkçılık itirafı

National Geographic dergisi, geçmiş yayınlarının ırkçı olduğunu itiraf ederek Nisan 2018 sayısını ırk konusuna ayırdı.

© AFP 2018/ SAUL LOEB Ünlü giyim devine ırkçılık suçlaması

ABD merkezli National Geographic dergisi, Nisan 2018 sayısını ırk konusuna ayırdı.

Derginin yaptığı açıklamada, derginin uzun yıllar boyunca ırkçı yayınlar yaptığını söyledi.

'GEÇMİŞİMİZİN ÜSTESİNDEN GELMEK İÇİN ONU KABUL ETMELİYİZ'

Nisan sayısı için kapsamlı bir mektup yazan, Goldberg yazısının başlığında "Uzun yıllar boyunca yayınlarımız ırkçıydı. Geçmişimizin üstesinden gelmek için onu kabul etmeliyiz" ifadelerine yer verdi.

Dergi yönetiminde en üst kademeye yükselebilen tek kadın ve aynı zamanda tek Yahudi olan Goldberg "Derginin geçmişinden dehşet verici hikayeleri paylaşmak acı veriyor. Ancak biz Nisan sayımızı ırk konusuna ayırma kararı aldığımızda gazetecilik bakışımızı diğerlerine yöneltmeden önce kendi geçmişimizi incelememiz gerektiğini düşündük" dedi.

© AP Photo/ Jeff Chiu National Geographic Genel Yayın Yönetmeni Susan Goldberg

ABROJİNLER İÇİN 'VAHŞİ' VE 'İNSANLARIN EN DÜŞÜK ZEKALISI' TANIMLAMALARI KULLANILMIŞ

Goldberg'in açıkladığı bu 'dehşet verici' hikaye örneklerinden 1916 tarihli olan bir yazıda, Avustralya'nın yerli halkı Aborijinler'e mensup iki kişinin fotoğrafının altlarında 'Vahşiler' ve 'Tüm insanların en düşük zekalıları' ifadeleri yer alıyor.

Dergide 1970'lere kadar ABD'de yaşayan renkli tenli insanların göz ardı edildiğini belirten Goldberg, fotoğraflarda bu renkli tenli insanların egzotik, sıklıkla elbisesiz, mutlu avcılar ve kutsal vahşiler gibi gösterildiğini ifade etti.

Derginin İnovasyon Merkezine başkanlık eden Prof. Sami Hüsni, dünyada 30 milyon kişiye ulaşan derginin artık böyle yayınlar yapmamasının önemli olduğunu vurgulayarak dergide azınlık kesimden yazarlara ve fotoğrafçılara daha fazla yer verilerek geçmiş için özür dilenebileceğini söyledi.

National Geographic'in özel sayısı kapsamında derginin geçmişini sadece kendi personeli incelemedi, bu konuda Virginia Üniveristesi'nde Afrika tarihi dersi veren John Edwin Mason'un uzmanlığına başvurdu.

© AP Photo/ National Geographic National Geographic'in 'Irk' konulu Nisan sayısı

Mason, 1960'ların başında Güney Afrika hakkındaki bir yazıda Sharpeville katliamının hiç bahsedilmemesini örnek verdi. Katliamda polis ülkede uygulanan ayrımcı yurtiçi pasaport uygulamasını protesto eden 69 siyahı öldürmüştü.

İlgili yazıda yer verilen tüm siyah Güney Afrikalıların ya hizmetçi ya da işçi olduğuna dikkat çeken Mason, "National Geographic'in hikayesi neredeyse hiçbir sorundan bahsetmiyor. Editörlerin, yazarların ve fotoğrafçıların bilinçli olarak neleri görmemeyi tercih ettiğini incelemek tuhaf" ifadelerini kullandı.

As a black woman who has recently written about black girls for Nat Geo, and who has misgivings about its past, I appreciate this and the effort of @johnedwinmason: https://t.co/2wWuQRzo92 — Alexis Okeowo (@alexis_ok) March 12, 2018

Derginin Nisan sayısındaki diğer makaleler arasında farklı deri renklerine sahip melez çift yumurta ikizlerinin hikayesi ve kafataslarının ırksal yaftalama amacıyla nasıl kullanıldığını anlatan bir hikaye de yer alıyor.