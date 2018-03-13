Trump: Tillerson ile İran dahil birçok konuda anlaşmazlık yaşadık

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden almasıyla ilgili olarak "Tillerson ile İran dahil birçok konuda anlaşmazlık yaşadık" dedi. 'Tillerson’ı size moron dediği için mi kovdunuz' sorusuyla karşılaşan Trump, bu kararı tek başına aldığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden alıp yerine CIA Direktörü Mike Pompeo'yu getirmesinin ardından kameraların karşısına geçti.

''Rex'i severdim, ama zihniyetlerimiz, düşünce biçimimiz gerçeten farklıydı'' diye söze başlayan Trump'la bir gazeteciyle arasında şu diyalog yaşandı:

Gazeteci: Tillerson’ı size moron dediği için mi kovdunuz?

Trump: Ne?

Gazeteci: Tillerson’ı size moron dediği için mi kovdunuz?

Trump: Bir daha söyleyin.

Gazeteci: Neden şimdi?

Trump: Kendisinin aklına saygı duyuyorum. Beraber içinden geçtiğimiz sürece saygı duyuyorum. İyi bir ilişkimiz ve kimyamız var. İnsanlar niye anlaşırsa o yüzden… Ben daha ilk günden Mike Pompeo ile iyi anlaştım… Açıkçası Rex ile de anlaşıyorum. Rex’e iyi şeyler diliyorum. Artık daha çok mutlu olacağını düşünüyorum. Bugüne kadar yaptığı hizmet için teşekkür ediyorum ama en baştan beri Mike ile çok iyi bir kimya yakaladık.

Trump was asked if he fired Rex Tillerson because he called him a "moron." He didn't answer. https://t.co/8NCf07VVwy — Meg Wagner (@megwagner) 13 Mart 2018

Tillerson'ın sonbaharda kabine toplantıları sırasında Trump'tan 'moron' diye bahsettiği iddia edilmiş, bu iddialar taraflarca doğrudan yalanlanmazken, Trump bakanıyla IQ testine girmeye hazır olduğundan söz etmişti. O zamandan beri Tillerson’un idareten dışişleri koltuğunda oturduğu konuşuluyordu.

Trump gazetecilere açıklamasında "Aslında oldukça iyi anlaşıyorduk ama bazı konularda anlaşmazlık yaşıyorduk. İran'la (nihai nükleer) anlaşmaya bakın. Korkunç bir anlaşma olduğunu düşünüyorum ama sanırım Tillerson sorun olmadığını düşünüyordu. Biz anlaşmayı bozmak ya da başka bir şeyler yapmak istedik, ama Tillerson bizden biraz daha farklı düşünüyordu'' dedi.

Pompeo ile daha uyumlu çalışacaklarını söyleyen Trump, ''Benim de dışişleri bakanından istediğim tam bu'' vurgusu yaptı.

Trump, bu kararı kendi başına aldığını da sözlerine ekledi.

Pres Trump just told reporters he'd been talking about replacing Tilllerson for a long time. Says they disagreed on things — cites the Iran nuke deal as an issue of disagreement. Says we were not really thinking the same. Says more in line with Pompeo's thinking. pic.twitter.com/MTIANLOmb5 — Mark Knoller (@markknoller) March 13, 2018

'TILLERSON KARARIN SEBEBİNİ BİLMİYOR'

Nitekim ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Steve Goldstein "Tillerson, Trump'la konuşmadı. Kararın nedenini de bilmiyor ama bu görevi yapma fırsatı verildiği için de minnettar" dedi.