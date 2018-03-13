'Trump, Kuzey Kore görüşmelerinden önce yeni bir ekip kurmak için Dışişleri ve CIA'de değişiklik yaptı'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığı ve Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) yönetimlerini Kuzey Kore ile yapılacak görüşmeler öncesinde yeni bir ekip kurmak istediği için değiştirdiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı ve CIA'deki üst düzey değişiklikleri Sputnik'e değerlendiren Beyaz Saray'dan bir yetkili, "Başkan, Kuzey Kore ile yapılacak görüşmelerden ve bir dizi devam eden ticari görüşmelerden önce yeni bir ekip oluşturmak istedi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden alıp yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'yu getirmişti.

CIA'nın başınaysa Gina Haspel'i getirdiğini açıklayan Trump, Haspel'in CIA'in ilk kadın direktörü olacağının altını çizmişti.