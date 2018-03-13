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    Joseph Votel

    ABD'li generalden itiraf: Suriye hükümet güçleri galip durumda

    © AFP 2018/ Jim Watson
    ABD
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    Votel, Türkiye ile ABD arasındaki gerginliğe ilişkin "Rusya’nın, Suriye’nin kuzeyinde oynadığı rolden ve bunun ilişkilerimizi, özellikle de Türkiye ile ilişkilerimizi nasıl etkilediği konusunda kaygılıyım" şeklinde konuştu. ABD'li komutan Votel ayrıca, Suriye hükümet güçlerinin bu ülkedeki çatışmalarda galip durumda olduğunu itiraf etti.

    Joseph Votel
    © REUTERS/ Kevin Lamarque
    CENTCOM Komutanı Votel: Afrin harekatı IŞİD'le mücadelede dikkatleri dağıtıyor
    ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, ABD Afrika Kuvvetleri (AFRICOM) Komutanı Thomas Waldhouser ile Senato Silahlı Hizmetler Komitesinde konuştu. ABD'nin Türkiye gibi bir müttefiki ile Suriye’deki menfaatlerinin rekabet halinde olmasına ilişkin bir soru üzerine Votel, Türkiye’nin bir NATO müttefiki ve IŞİD ile mücadelenin de önemli bir parçası olduğuna dikkati çekti.

    Türkiye'nin güney sınırlarında meşru güvenlik kaygılarının bulunduğunu ve ABD'nin bunu anladığını belirten Orgeneral Votel, "Onların (Türkiye’nin) sınırları boyunca terörden kaynaklanan meşru güvenlik kaygılarını anlıyoruz ve tabii aramızda biraz tansiyona da sebep olmuş durumda ki şu anda özellikle de diplomatik ve askeri olarak bunun üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

    'RUSYA'NIN TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZİ NASIL ETKİLEDİĞİ KONUSUNDA KAYGILIYIM'

    Orgeneral Votel'in Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmazlıklar konusunda Rusya’yı suçlaması dikkati çekti. Rusya’yı 'kundakçı-itfaiyeci' rolü oynamakla itham eden Votel, Moskova’nın müttefikler arasına önce anlaşmazlık soktuğunu daha sonra arabulucu rolünü üstlendiğini ileri sürdü. Votel, "Rusya’nın, Suriye’nin kuzeyinde oynadığı rolden ve bunun ilişkilerimizi, özellikle de Türkiye ile ilişkilerimizi nasıl etkilediği konusunda kaygılıyım" diye konuştu.

    'AFRİN'DE FAALİYET GÖSTERME NİYETİMİZ YOK'

    Afrin- ÖSO- Zeytin Dalı Harekatı
    © AFP 2018/ Nazeer al-Khatib
    Rusya: Türkiye’nin Afrin harekatını ABD provoke etti
    DSG'nin Afrin'e gitmesine ilişkin bir senatörün "Kürtler konusunda Suriye’de bir politikamız yok ve ne yaptığımıza ilişkin uzun dönem politikamız da yok gibi görünüyor. Ülkeyi DSG'nin Suriye Demokratik Güçlerinin bir bölümünü kontrol edeceği şekilde bölüyor muyuz?" sorusu üzerine Votel, ABD'nin Afrin’de faaliyet göstermediğini söyledi.

    Orgeneral Votel, "Demokratik Suriye Güçleri görüşmelerimizde, buranın bizim operasyon alanımız olmadığını ve bu noktada şu aşamada orada faaliyet gösterme niyetimizin olmadığını anladılar” şeklinde konuştu.

    Votel, Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı'nı ima ederek Afrin’deki gelişmelerin IŞİD karşıtı operasyonları etkilediğini ve dikkatleri oradan aldığını savundu. 

    'YPG UNSURLARI IŞİD İLE MÜCADELEDEN ÇEKİLDİ'

    YPG unsurlarının IŞİD ile mücadeleden çekilip çekilmediğine yönelik bir soruya ise Votel, "Bu, şu anda olmuş durumda" yanıtını verdi.

    Suriye’de yedi yıldır devam eden çatışmaların kimin lehine devam ettiğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Votel, "İç savaş noktasında rejimin yükselişte olduğu görünüyor." dedi.

    'MUHALİFLER HÜKÜMET İÇİN TEHDİT OLUŞTURUYOR'

    Suriyeli muhaliflerin sadece Doğu Guta ve İdlib'de varlık sürdürdüğünü de kaydeden Votel, muhalif grupların bu bölgelerdeki bazı toprakları kontrol ettiğini ve bu nedenle de hükümet için tehdit oluşturduğunu savundu.

    'İRAN VE RUSYA'NIN DESTEKLEDİĞİ ESAD, SURİYE'DE KAZANDI DEMEK İDDİALI OLMAZ'

    Dan Coats
    © REUTERS/ Lucas Jackson
    ABD Ulusal İstihbaratı: Suriye muhalefeti artık Esad'ı devirecek güçte değil
    Votel, senatörlerin bir sorusu üzerine "Suriye krizine gelecek olursak, bu ülkedeki çatışmalarda hükümet güçlerinin şu anda galip olduğu görülüyor" dedi. Votel, Güney Carolina eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham’ın "İran ve Rusya’nın desteklediği (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad Suriye’de iç savaşı kazandı demek çok güçlü bir ifade olur mu?" sorusunu, "Bunun çok iddialı bir ifade olduğunu düşünmüyorum" şeklinde yanıtladı.

    'POLİTİKAMIZIN 'ESAD GİTMELİ' OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORUM'

    Graham'ın "Politikamız halen ‘(Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad gitmeli’ şeklinde mi?" sorusuna Votel’in "Şu anda politikamızın bu olup olmadığını bilmiyorum. Odağımız IŞİD’in yenilmesi üzerinedir" sözleri dikkati çekti.

    Bunun üzerine Graham, "Siz de bilmiyorsanız, kimsenin bilebileceğinden şüphe ederim çünkü dünyanın o parçası ile ilgilenmek sizin işiniz" diyerek tepki gösterdi.

    'İRAN NÜKLEER ANLAŞMASINDA KALMALIYIZ'

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Leah Millis
    Trump: Tillerson ile İran dahil birçok konuda anlaşmazlık yaşadık
    İran nükleer anlaşması konusunda Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford’ın ABD’nin İran nükleer anlaşmasında kalma tavsiyesine katılıp katılmadığına ilişkin bir soru üzerine Votel, Mattis ile Dunford’ın yaklaşımlarına katıldığını ifade etti.

    Votel, şunları kaydetti: "Bana göre Ortak Kapsamlı Eylem Planı (İran ile nükleer program konusunda yapılan anlaşma) bizim İran konusundaki ilgilendiğimiz başlıca tehditlerden birine hitap ediyor. Dolayısıyla Ortak Kapsamlı Eylem Planı giderse nükleer silah programına ilişkin başka bir yol bulmamız gerekecek."

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    Etiketler:
    Türkiye-ABD ilişkileri, Rusya-Türkiye ilişkileri, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Joseph L. Votel, Suriye, Türkiye, ABD, Rusya
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