ABD'li generalden itiraf: Suriye hükümet güçleri galip durumda

Türkiye'nin güney sınırlarında meşru güvenlik kaygılarının bulunduğunu ve ABD'nin bunu anladığını belirten Orgeneral Votel, "Onların (Türkiye’nin) sınırları boyunca terörden kaynaklanan meşru güvenlik kaygılarını anlıyoruz ve tabii aramızda biraz tansiyona da sebep olmuş durumda ki şu anda özellikle de diplomatik ve askeri olarak bunun üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
'RUSYA'NIN TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZİ NASIL ETKİLEDİĞİ KONUSUNDA KAYGILIYIM'
Orgeneral Votel'in Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmazlıklar konusunda Rusya’yı suçlaması dikkati çekti. Rusya’yı 'kundakçı-itfaiyeci' rolü oynamakla itham eden Votel, Moskova’nın müttefikler arasına önce anlaşmazlık soktuğunu daha sonra arabulucu rolünü üstlendiğini ileri sürdü. Votel, "Rusya’nın, Suriye’nin kuzeyinde oynadığı rolden ve bunun ilişkilerimizi, özellikle de Türkiye ile ilişkilerimizi nasıl etkilediği konusunda kaygılıyım" diye konuştu.
'AFRİN'DE FAALİYET GÖSTERME NİYETİMİZ YOK'
Orgeneral Votel, "Demokratik Suriye Güçleri görüşmelerimizde, buranın bizim operasyon alanımız olmadığını ve bu noktada şu aşamada orada faaliyet gösterme niyetimizin olmadığını anladılar” şeklinde konuştu.
Votel, Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı'nı ima ederek Afrin’deki gelişmelerin IŞİD karşıtı operasyonları etkilediğini ve dikkatleri oradan aldığını savundu.
'YPG UNSURLARI IŞİD İLE MÜCADELEDEN ÇEKİLDİ'
YPG unsurlarının IŞİD ile mücadeleden çekilip çekilmediğine yönelik bir soruya ise Votel, "Bu, şu anda olmuş durumda" yanıtını verdi.
Suriye’de yedi yıldır devam eden çatışmaların kimin lehine devam ettiğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Votel, "İç savaş noktasında rejimin yükselişte olduğu görünüyor." dedi.
'MUHALİFLER HÜKÜMET İÇİN TEHDİT OLUŞTURUYOR'
Suriyeli muhaliflerin sadece Doğu Guta ve İdlib'de varlık sürdürdüğünü de kaydeden Votel, muhalif grupların bu bölgelerdeki bazı toprakları kontrol ettiğini ve bu nedenle de hükümet için tehdit oluşturduğunu savundu.
'İRAN VE RUSYA'NIN DESTEKLEDİĞİ ESAD, SURİYE'DE KAZANDI DEMEK İDDİALI OLMAZ'
'POLİTİKAMIZIN 'ESAD GİTMELİ' OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORUM'
Graham'ın "Politikamız halen ‘(Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad gitmeli’ şeklinde mi?" sorusuna Votel’in "Şu anda politikamızın bu olup olmadığını bilmiyorum. Odağımız IŞİD’in yenilmesi üzerinedir" sözleri dikkati çekti.
Bunun üzerine Graham, "Siz de bilmiyorsanız, kimsenin bilebileceğinden şüphe ederim çünkü dünyanın o parçası ile ilgilenmek sizin işiniz" diyerek tepki gösterdi.
'İRAN NÜKLEER ANLAŞMASINDA KALMALIYIZ'
Votel, şunları kaydetti: "Bana göre Ortak Kapsamlı Eylem Planı (İran ile nükleer program konusunda yapılan anlaşma) bizim İran konusundaki ilgilendiğimiz başlıca tehditlerden birine hitap ediyor. Dolayısıyla Ortak Kapsamlı Eylem Planı giderse nükleer silah programına ilişkin başka bir yol bulmamız gerekecek."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)