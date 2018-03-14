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    ABD’nin, 20 yıl önce 'Novichok' sinir gazına erişimi vardı

    © AA/ Arşiv
    ABD
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    İngiltere’de eski Rus ajanın zehirlenmesinde kullanılan 'Noviçok' isimli zehirli gazın yaklaşık 20 yıl önce ABD ile Özbekistan arasında yakın işbirliğine konu olduğu ortaya çıktı.

    Gazeteci
    © Flickr/ Aalborg Stift
    Skripal’in zehirlenmesi olayını takip eden Rus gazeteciye tehdit: İngiltere’de kılıçla öleceksin
    The New York Times'ın 1999 yılında yayımladığı bir habere göre, Özbekistan ‘Novichok' sinir gazının test edildiği alanları zararsızlaştırma süreci sırasında ABD ile yakın işbirliği yaptı.

    ‘Novichok' gazının üretildiği kilit işletmelerinden biri Özbekistan'ın Nukus kentinde bulunan Organik Kimya ve Teknoloji Devlet Bilimsel Araştırma Enstitüsüydü. Enstitünün çalışanlarından Vil Mirzayan, daha önce Sovyetler Birliği'nin uluslararası anlaşmaları ihlal ederek kimyasal silah ürettiğini iddia etmişti.

    1999 yılında ABD Savunma Bakanlığı, Nukus kentindeki enstitüye ait tesisleri silahsızlandırma programı için 6 milyon dolar harcamayı planladığı yönünde Kongre'ye bilgi vermişti.

    ABD SAVUNMA BAKANLIĞI İLE YAKIN İŞBİRLİĞİ

    NYT'nin haberinde, "Vatandaşların sağlığından ve zehirli maddelerin çevreye etkisinden endişe eden Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov, kitle imha silahından vazgeçme kararını almıştı. O zamandan beri hükümeti, ABD Savunma Bakanlığı ile yakın işbirliği yapmaya başlayarak benzerleri hâlâ Rusya'da açık olan tesislere erişimi garanti etti" ifadelerine yer verildi.

    Eski Rus ajan Skripal ve kızı Yuliya, 4 Mart Pazar günü İngiltere'de baygınlık geçirerek yoğun bakıma alınmıştı. İngiltere hükümeti, Skripal'in Rus yapımı sinir gazından zehirlendiğini iddia etmişti.

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    Etiketler:
    Novichok, Yulia Skripal, Sergey Skripal, İslam Kerimov, Vil Mirzayan, Özbekistan, ABD
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