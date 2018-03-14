Trump'tan 'Uzay Kuvvetleri' vaadi

ABD Başkanı olduğundan beri ilk kez Kaliforniya eyaletini ziyaret eden Donald Trump, San Diego'da askerlere yaptığı konuşmada, gelecekte ABD ordusu içinde'Uzay Kuvvetleri' oluşturabileceklerini söyledi.

© AP Photo/ Jose Luis Magana ABD'li general: Birkaç yıl içinde uzaydan savaşabiliriz

ABD Başkanı Trump ordu içerisinde gelecekte 'Uzay Kuvvetleri' oluşturabileceklerini söyledi. Kalifroniya eyaletindeki San Diego şehrinde askerlerle biraraya gelen Trump, önce ABD'nin yakın gelecekte Mars gezegenine yapmayı planladığı seyahatten bahsetti.

'RAKİBİM SEÇİMİ KAZANSAYDI MARS'A GİTMEYİ HAYAL EDEMEZDİNİZ'

ABD Başkanı "Eğer rakibim (başkanlık seçimini) kazansaydı Mars'a gidemezdiniz. Hatta bunu hayal bile edemezdiniz" dedi.

'HAVA KUVVETLERİMİZ VAR, UZAY KUVVETLERİMİZ DE OLACAK'

Trump "Benim uzay konusundaki yeni ulusal stratejim uzayı tıpkı kara, deniz ve hava gibi bir savaş alanı olarak tanıyor. Bir Uzay Kuvvetleri'ne sahip olabiliriz. Hava Kuvvetlerimiz var, Uzay Kuvvetlerimiz de olacak. Ordumuz, donanmamız var" ifadelerini kullandı.

Pres. Trump says U.S. may soon have a "space force," adding that he had not been serious when he first pitched the idea. "We have the Air Force, we'll have the space force." https://t.co/G4zwURAoeo pic.twitter.com/sae90Ljvvg — ABC News (@ABC) March 14, 2018

​'BUNU SÖYLERKEN ÇOK DA CİDDİ DEĞİLDİM AMA SONRA BUNUN HARİKA BİR FİKİR OLDUĞUNU SÖYLEDİM'

​Trump sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Biliyorsunuz geçen gün 'uzayda büyük miktarda iş yapmamız nedeniyle belki de uzay kuvvetlerine sahip olmamız gerektiğini' söyledim. Bunu söylerken çok da ciddi değildim ama sonra bunun harika bir fikir olduğunu ve belki de bunu yapmamız gerektiğini söyledim"

"My new national strategy for space recognizes that space is a war fighting domain just like the land, air and sea," Trump said. He also entertains the idea of adding a new military branch, calling it the "Space Force." https://t.co/IECzRamgz4 pic.twitter.com/bUlC1zaOFS — CBS News (@CBSNews) March 13, 2018

Geçen yıl ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi, Hava Kuvvetleri biriminin altında 'Uzay Kuvvetleri'nin kurulmasının önünü açan tasarıyı desteklemişti.

Temsilciler Meclisi ve Senato ise nihai olarak yıllık Savunma Bakanlığı yetkilendirme kanunu çerçevesinde ayrı bir Uzay Kuvvetleri kurulmamasına karar vermişti. Ancak bazı uzmanlara göre kanun gelecekte bu birimin kurulmasına zemin hazırlıyor.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster da daha önce yaptığı bir açıklamada ABD'nin uzayda yaşanacak çatışmalara hazırlıklı olması gerektiğini ifade etmişti.

İLK KALİFORNİYA ZİYARETİNDE DUVAR ÖRNEKLERİNİ TEFTİŞ ETTİ

Trump Kaliforniya eyaletine yaptığı ilk ziyarette Meksika sınırına yapmayı planladığı duvar için hazırlanan 9 metre yüksekliğindeki 8 duvar örneğini inceledi.

© REUTERS/ Kevin Lamarque Trump San Diego yakınlarında Meksika sınırına yapmak istediği duvar için hazırlanan örnekleri inceledi

'GERÇEK DUVARI KOYDUĞUMUZDA GÖÇMENLERİN YÜZDE 99'UNU DURDURACAĞIZ'

© AFP 2018/ NOAH BERGER ABD Adalet Bakanlığı'ndan Kaliforniya eyalet yönetimine dava

Kaliforniya'nın Demokrat partili yönetimini kayıt dışı göçmenlere yönelik sert tavır almaması nedeniyle 'tüm ulusu tehlikeye atmakla' suçladı.

ABD Başkanı "Onlar suçluların en büyük dostu. Yaşananlar tam da bu. Suçlular bu sığınak kentlere geliyor, bu bizim polisimiz ve güvenlik görevlilerimiz için çok tehlikeli" dedi.

Trump açıklamasında "Şu anda burada (sınırda) kötü bir duvarımız var ancak en azından (göçmenlerin) yüzde 90'ınını, 95'ini durduruyor. Gerçek duvarı koyduğumuzda yüzde 99'unu durduracağız. Belki de daha fazlasını" dedi.

TRUMP KALİFORNİYA ZİYARETİNDE PROTESTO EDİLDİ

Beverly Hills kentindeki parkta ise yüzlerce Trump karşıtı ve destekçisi toplandı. Göçmenlik taraftarı Trump karşıtları "Şu anda, açık şekilde söyle! Göçmenler burada hoş karşılanır' sloganları attı.

San Diego'daki San Ysidro sınır kapısında da eylemciler 'Yasağa hayır, duvara hayır' sloganları atarak protesto gösterisi yaptı.

Sınırın Meksika tarafında, Tijuana kentinde de Trump'ın sınıra duvar planına karşı gösteriler düzenlendi.