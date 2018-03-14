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    ABD Başkanı Donald Trump

    Trump'tan 'Uzay Kuvvetleri' vaadi

    © REUTERS/ Kevin Lamarque
    ABD
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    ABD Başkanı olduğundan beri ilk kez Kaliforniya eyaletini ziyaret eden Donald Trump, San Diego'da askerlere yaptığı konuşmada, gelecekte ABD ordusu içinde'Uzay Kuvvetleri' oluşturabileceklerini söyledi.

    David Goldfein
    © AP Photo/ Jose Luis Magana
    ABD'li general: Birkaç yıl içinde uzaydan savaşabiliriz
    ABD Başkanı Trump ordu içerisinde gelecekte 'Uzay Kuvvetleri' oluşturabileceklerini söyledi. Kalifroniya eyaletindeki San Diego şehrinde askerlerle biraraya gelen Trump, önce ABD'nin yakın gelecekte Mars gezegenine yapmayı planladığı seyahatten bahsetti. 

    'RAKİBİM SEÇİMİ KAZANSAYDI MARS'A GİTMEYİ HAYAL EDEMEZDİNİZ'

    ABD Başkanı "Eğer rakibim (başkanlık seçimini) kazansaydı Mars'a gidemezdiniz. Hatta bunu hayal bile edemezdiniz" dedi.

    'HAVA KUVVETLERİMİZ VAR, UZAY KUVVETLERİMİZ DE OLACAK'

    Trump "Benim uzay konusundaki yeni ulusal stratejim uzayı tıpkı kara, deniz ve hava gibi bir savaş alanı olarak tanıyor. Bir Uzay Kuvvetleri'ne sahip olabiliriz. Hava Kuvvetlerimiz var, Uzay Kuvvetlerimiz de olacak. Ordumuz, donanmamız var" ifadelerini kullandı.

    'BUNU SÖYLERKEN ÇOK DA CİDDİ DEĞİLDİM AMA SONRA BUNUN HARİKA BİR FİKİR OLDUĞUNU SÖYLEDİM'

    ​Trump sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Biliyorsunuz geçen gün 'uzayda büyük miktarda iş yapmamız nedeniyle belki de uzay kuvvetlerine sahip olmamız gerektiğini' söyledim. Bunu söylerken çok da ciddi değildim ama sonra bunun harika bir fikir olduğunu ve belki de bunu yapmamız gerektiğini söyledim"

    Geçen yıl ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi, Hava Kuvvetleri biriminin altında 'Uzay Kuvvetleri'nin kurulmasının önünü açan tasarıyı desteklemişti.

    Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (UUİ) Afrika’nın görünümü
    © Fotoğraf: Roscosmos/Sergey Volkov
    Pentagon’dan ‘uzay savaşları’ açıklaması
    Temsilciler Meclisi ve Senato ise nihai olarak yıllık Savunma Bakanlığı yetkilendirme kanunu çerçevesinde ayrı bir Uzay Kuvvetleri kurulmamasına karar vermişti. Ancak bazı uzmanlara göre kanun gelecekte bu birimin kurulmasına zemin hazırlıyor.

    Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster da daha önce yaptığı bir açıklamada ABD'nin uzayda yaşanacak çatışmalara hazırlıklı olması gerektiğini ifade etmişti.

    İLK KALİFORNİYA ZİYARETİNDE DUVAR ÖRNEKLERİNİ TEFTİŞ ETTİ

    Trump Kaliforniya eyaletine yaptığı ilk ziyarette Meksika sınırına yapmayı planladığı duvar için hazırlanan 9 metre yüksekliğindeki 8 duvar örneğini inceledi.

    Trump San Diego yakınlarında Meksika sınırına yapmak istediği duvar için hazırlanan örnekleri inceledi
    © REUTERS/ Kevin Lamarque
    Trump San Diego yakınlarında Meksika sınırına yapmak istediği duvar için hazırlanan örnekleri inceledi

    'GERÇEK DUVARI KOYDUĞUMUZDA GÖÇMENLERİN YÜZDE 99'UNU DURDURACAĞIZ'

    ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions
    © AFP 2018/ NOAH BERGER
    ABD Adalet Bakanlığı'ndan Kaliforniya eyalet yönetimine dava
    Kaliforniya'nın Demokrat partili yönetimini kayıt dışı göçmenlere yönelik sert tavır almaması nedeniyle 'tüm ulusu tehlikeye atmakla' suçladı.

    ABD Başkanı "Onlar suçluların en büyük dostu. Yaşananlar tam da bu. Suçlular bu sığınak kentlere geliyor, bu bizim polisimiz ve güvenlik görevlilerimiz için çok tehlikeli" dedi.

    Trump açıklamasında "Şu anda burada (sınırda) kötü bir duvarımız var ancak en azından (göçmenlerin) yüzde 90'ınını, 95'ini durduruyor. Gerçek duvarı koyduğumuzda yüzde 99'unu durduracağız. Belki de daha fazlasını" dedi.

    TRUMP KALİFORNİYA ZİYARETİNDE PROTESTO EDİLDİ

    Beverly Hills kentindeki parkta ise yüzlerce Trump karşıtı ve destekçisi toplandı. Göçmenlik taraftarı Trump karşıtları "Şu anda, açık şekilde söyle! Göçmenler burada hoş karşılanır' sloganları attı.

    San Diego'daki San Ysidro sınır kapısında da eylemciler 'Yasağa hayır, duvara hayır' sloganları atarak protesto gösterisi yaptı.

    Sınırın Meksika tarafında, Tijuana kentinde de Trump'ın sınıra duvar planına karşı gösteriler düzenlendi.

    Trump karşıtları Beverly Hills'te protesto eylemi yaptı
    © REUTERS/ Andrew Cullen
    Trump karşıtları Beverly Hills'te protesto eylemi yaptı

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    Etiketler:
    Duvar, Donald Trump, Uzay, San Diego, Meksika, Kaliforniya, ABD
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