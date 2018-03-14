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    ABD çapında öğrenciler silah protestosu için ülke çapında ders bıraktı, Washington, Kongre önü, 14 Mart 2018

    ABD'de silah serbestisini protesto eden öğrenciler toplu halde ders bıraktı

    © REUTERS/ Jim Bourg
    ABD
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    Florida'daki lise katliamının birinci ayında 50 eyalet çapında öğrenciler ders bıraktı. Sabah 10'da okullarından çıkan öğrenciler, silah serbestisine karşı yürüdü ve oturma eylemi yaptı.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Leah Millis
    Trump, öğretmenleri silahlandırmakta ısrarcı: Polis gelmeden önce sorunu çözebilirler
    ABD'de okul katliamları zincirine 14 Şubat'ta Florida eyaletinde bir lisede 17 kişinin öldürülmesinin eklenmesi, bardağı taşıran damla oldu.

    NRA İLE MÜCADELE EDİYORLAR

    Silah lobisinin başını çeken Ulusal Tüfek Derneği (NRA), en ufak silah kontrolü girişimine karşı ABD Başkanı Donald Trump'tan Kongre üyeleri ve yerel yetkililere dek büyük baskı uyguluyor.

    Marjory Stoneman Douglas Lisesi öğrencisi Cameron Kasky Senatör Marco Rubio CNN halk toplantısı Florida
    © REUTERS/ Michael Laughlin
    ABD'de lise katliamından kurtulan öğrenciler, silah lobisi ile siyasetçilere hesap sordu

    Ancak silah karşıtı öğrenci hareketi de her gün bir başka protesto eylemine imza atıyor.

    17 KURBAN ANISINA 17 DAKİKA

    Bugün Marjory Stoneman Douglas Lisesi'ndeki katliamın birinci ayında ABD'deki 50 eyalet çapında öğrenciler, yerel saatler sabah 10.00'u gösterdiğinde sınıflarında ayağa kalktı ve hep birlikte okuldan dışarı çıktı.

    Lisenin eski öğrencilerinden 19 yaşındaki saldırganın yarı otomatik tüfekle katlettiği 14'ü öğrenci 17 kişinin anısına en az 17 dakika boyunca ders bırakma eylemi yapıldı.​

    KONGRE VE BEYAZ SARAY ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİ

    Başkent Washington'da öğrenciler ABD Kongresi ve Beyaz Saray önünde oturma eylemi yaparak neden ülke çapında silah kontrolü yasaları çıkarılmadığının hesabını sordu.

    7 BİN ÇİFT AYAKKABI BIRAKILDI

    Öğrenciler Beyaz Saray'a sırtlarını dönerek Trump'a tavır koydu.

    Dün Kongre önüne silah şiddeti yüzünden ölen 7 bin çocuğa ait 7 bin çift ayakkabı bırakıldı.

    Bugün öğrenciler Kongre önünde yollarına çıkacak siyasilerin yeniden seçilmesini engelleyeceklerine dair çok güçlü konuşmalar yaptı.

    NEW YORK'TA ÖĞRENCİ SELİ

    New York'ta yürüyüşe geçen öğrenciler sel gibi tüm sokakları kapladı. Bütün kentlerde benzer sahneler yaşandı.

    Öğrenciler 'Onlar öldü, biz yaşıyoruz', 'Artık yetti', 'Bir daha asla', 'Silah lobisi için feda edilecek hayatımız yok', 'Hayatlar lobilerden değerlidir', 'Bu bir hayat kurtarma meselesi', 'Okulda korkuya yer yok', 'Bizimle dayanışın' sloganları attı.

    KADIN YÜRÜYÜŞÜ'NDEN SONRA

    Trump'ın Ocak 2017'deki yemin törenini protesto için başta Washington olmak üzere ülke çapında Kadın Yürüyüşü düzenleyenler, Ulusal Ders Bırakma eyleminin düzenlenmesinde de yer aldı.

    ABD Washington öğrenciler NRA silah lobisi protesto
    © REUTERS/ Kevin Lamarque
    ABD'de tüketici boykotu silah lobisini vurdu
    'KONGRE'DEKİLER SADECE TWEET ATIYOR'

    Öğrenciler, öğretmenler, okul yöneticileri, ebeveynler ve müttefiklerin eyleme katılmaya çağrıldığı açıklamada, Kongre üyeleri 'okulları ve mahalleleri saran silah şiddeti karşısında üzüntülerini ve dualarını tweetlemekten başka bir şey yapmamakla' suçlandı.

    'OKULA GÖNDERDİKLERİ ÇOCUKLARIN SAĞ SALİM DÖNDÜKLERİNİ GÖRMEK AİLELERİN HAKKI'

    ''Çocuklarını sabah okula gönderip akşam sağ salim eve döndüklerini görmek ebeveynlerin hakkı'' vurgusu yapılan açıklamada şöyle denildi:

    ABD Florida öğrenciler silah karşıtı protesto
    © REUTERS/ Carlos Garcia Rawlins
    NRA, silaha en ufak yasak getirilmesine bile karşı

    'BU HALK SAĞLIĞI KRİZİNİ ÇÖZECEK YASAYI ÇIKARIN'

    ''Okullarda güvende değiliz. Kent ve kasabalarımızda güvende değiliz. Kongre bizi güvende tutmak için anlamlı bir şey yapmalı ve silah şiddetinin yarattığı halk sağlığı krizini çözecek bir federal silah reformu yasasını geçirmeli.''

    TEKSAS'TA ÖĞRENCİLERE TEHDİTLE ENGELLEME

    NRA Sözcüsü Dana Loesch
    © AFP 2018/ JIM WATSON
    NRA'dan gazetecilere tehdit: Süreniz doluyor

    Ancak Vahşi Batı'nın merkezi, 'silah kültürünün' beşiği Teksas eyaletinde bazı okullar, silaha karşı ders bırakma eylemini engellemeye çalıştı.

    Örneğin birkaç bin nüfuslu Needville bölgesinde okul yönetimleri birliği ''1 ya da 50 yahut 500 öğrenci ders bırakmış fark etmez, hepsine 3 gün okuldan uzaklaştırma cezası verip siciline işleriz'' açıklaması yaptı.

    WASHINGTON'DA YÜRÜYECEKLER

    NRA Annual Convention Nashville, Tennessee 2015
    © AFP 2018/ KAREN BLEIER
    Silah kısıtlaması getiren Florida'ya silah lobisi dava açtı

    Bununla birlikte silah karşıtı öğrenci hareketi, eyalet yönetimlerine baskı uygulamaktan NRA'ya karşı boykot kampanyası düzenlemeye varan eylemlerle giderek güçleniyor.

    Öğrenci hareketi, 10 gün sonra başkent Washington'da ülkenin dört bir yanından öğrenciler, öğretmenler ve velilerin katılımıyla çok büyük bir silah karşıtı yürüyüş düzenleyecek.

    Son olarak NRA'nın tehditleri karşısında Trump, tüfek alma yaşının 18'den 21'e çıkarılması önerisinden vazgeçmişti.

    Etiketler:
    ders bırakma eylemi, Ulusal Ders Bırakma, Kadın Yürüyüşü, Marjory Stoneman Douglas Lisesi, Ulusal Tüfek Derneği (NRA), Donald Trump, ABD
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