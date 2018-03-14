ABD'de silah serbestisini protesto eden öğrenciler toplu halde ders bıraktı

Florida'daki lise katliamının birinci ayında 50 eyalet çapında öğrenciler ders bıraktı. Sabah 10'da okullarından çıkan öğrenciler, silah serbestisine karşı yürüdü ve oturma eylemi yaptı.

ABD'de okul katliamları zincirine 14 Şubat'ta Florida eyaletinde bir lisede 17 kişinin öldürülmesinin eklenmesi, bardağı taşıran damla oldu.

NRA İLE MÜCADELE EDİYORLAR

Silah lobisinin başını çeken Ulusal Tüfek Derneği (NRA), en ufak silah kontrolü girişimine karşı ABD Başkanı Donald Trump'tan Kongre üyeleri ve yerel yetkililere dek büyük baskı uyguluyor. © REUTERS/ Michael Laughlin ABD'de lise katliamından kurtulan öğrenciler, silah lobisi ile siyasetçilere hesap sordu

Ancak silah karşıtı öğrenci hareketi de her gün bir başka protesto eylemine imza atıyor.

17 KURBAN ANISINA 17 DAKİKA

Bugün Marjory Stoneman Douglas Lisesi'ndeki katliamın birinci ayında ABD'deki 50 eyalet çapında öğrenciler, yerel saatler sabah 10.00'u gösterdiğinde sınıflarında ayağa kalktı ve hep birlikte okuldan dışarı çıktı.

Lisenin eski öğrencilerinden 19 yaşındaki saldırganın yarı otomatik tüfekle katlettiği 14'ü öğrenci 17 kişinin anısına en az 17 dakika boyunca ders bırakma eylemi yapıldı.​

Our students decided to gather, and walkout together in unity. We released 17 balloons to honor the Florida school shooting victims, and are now returning classrooms to write a note to our policymakers. #MSDstrong #WestyStrong pic.twitter.com/Lt2ZR7QdES — Westy Wolves (@WolvesWesty) 14 Mart 2018​

KONGRE VE BEYAZ SARAY ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİ

Başkent Washington'da öğrenciler ABD Kongresi ve Beyaz Saray önünde oturma eylemi yaparak neden ülke çapında silah kontrolü yasaları çıkarılmadığının hesabını sordu.

These are the most powerful photos from the student walkouts https://t.co/SEO63ni1CU #NationalWalkoutDay pic.twitter.com/S0s0O7HMnr — BuzzFeed (@BuzzFeed) 14 Mart 2018

7 BİN ÇİFT AYAKKABI BIRAKILDI

Öğrenciler Beyaz Saray'a sırtlarını dönerek Trump'a tavır koydu.

#NationalWalkoutDay: Students in nearly 3,000 protests nationwide left class at 10 a.m. local time for 17 minutes — one minute for each victim in the Florida shooting https://t.co/rBCmW6jxXT pic.twitter.com/fb2UJNa7Yk — Hollywood Reporter (@THR) 14 Mart 2018

Dün Kongre önüne silah şiddeti yüzünden ölen 7 bin çocuğa ait 7 bin çift ayakkabı bırakıldı.

Here’s a look at what’s outside the Capitol today: 7,000 pairs of empty shoes for children killed by gun violence. pic.twitter.com/5pum2Idlio — Lissandra Villa (@LissandraVilla) 13 Mart 2018

Bugün öğrenciler Kongre önünde yollarına çıkacak siyasilerin yeniden seçilmesini engelleyeceklerine dair çok güçlü konuşmalar yaptı.

Student speaks in front of the Capitol on #NationalWalkoutDay: “Their right to own an assault rifle does not outweigh our right to live. The adults have failed us. This is in our hands now, & if any elected official gets in our way, we will vote them out.” pic.twitter.com/FX16viN06J — Scott Dworkin (@funder) 14 Mart 2018

NEW YORK'TA ÖĞRENCİ SELİ

New York'ta yürüyüşe geçen öğrenciler sel gibi tüm sokakları kapladı. Bütün kentlerde benzer sahneler yaşandı.

Students rallied for gun control legislation in Manhattan on Wednesday. pic.twitter.com/SAz98RHzfl — FOCUS NOW⚡️ (@FOCNOW) 14 Mart 2018

Öğrenciler 'Onlar öldü, biz yaşıyoruz', 'Artık yetti', 'Bir daha asla', 'Silah lobisi için feda edilecek hayatımız yok', 'Hayatlar lobilerden değerlidir', 'Bu bir hayat kurtarma meselesi', 'Okulda korkuya yer yok', 'Bizimle dayanışın' sloganları attı.

These New York City elementary school students sang “Put a Little Love in Your Heart” during their walkout protest today, one month after the school shooting massacre in Parkland, Florida https://t.co/5HNXSSoBAu pic.twitter.com/fgnAfFnYrU — CNN (@CNN) 14 Mart 2018

KADIN YÜRÜYÜŞÜ'NDEN SONRA

Trump'ın Ocak 2017'deki yemin törenini protesto için başta Washington olmak üzere ülke çapında Kadın Yürüyüşü düzenleyenler, Ulusal Ders Bırakma eyleminin düzenlenmesinde de yer aldı.

Students across the country are walking out of school to protest in solidarity with students in Parkland, Florida



Live updates: https://t.co/OG5bYIviBk

Watch live: https://t.co/EOoMNcjpiN pic.twitter.com/mE6D4IR8LR — CNN (@CNN) 14 Mart 2018

© REUTERS/ Kevin Lamarque ABD'de tüketici boykotu silah lobisini vurdu 'KONGRE'DEKİLER SADECE TWEET ATIYOR'

Öğrenciler, öğretmenler, okul yöneticileri, ebeveynler ve müttefiklerin eyleme katılmaya çağrıldığı açıklamada, Kongre üyeleri 'okulları ve mahalleleri saran silah şiddeti karşısında üzüntülerini ve dualarını tweetlemekten başka bir şey yapmamakla' suçlandı.

'OKULA GÖNDERDİKLERİ ÇOCUKLARIN SAĞ SALİM DÖNDÜKLERİNİ GÖRMEK AİLELERİN HAKKI'

''Çocuklarını sabah okula gönderip akşam sağ salim eve döndüklerini görmek ebeveynlerin hakkı'' vurgusu yapılan açıklamada şöyle denildi: © REUTERS/ Carlos Garcia Rawlins NRA, silaha en ufak yasak getirilmesine bile karşı

'BU HALK SAĞLIĞI KRİZİNİ ÇÖZECEK YASAYI ÇIKARIN'

''Okullarda güvende değiliz. Kent ve kasabalarımızda güvende değiliz. Kongre bizi güvende tutmak için anlamlı bir şey yapmalı ve silah şiddetinin yarattığı halk sağlığı krizini çözecek bir federal silah reformu yasasını geçirmeli.''

TEKSAS'TA ÖĞRENCİLERE TEHDİTLE ENGELLEME © AFP 2018/ JIM WATSON NRA'dan gazetecilere tehdit: Süreniz doluyor

Ancak Vahşi Batı'nın merkezi, 'silah kültürünün' beşiği Teksas eyaletinde bazı okullar, silaha karşı ders bırakma eylemini engellemeye çalıştı.

Örneğin birkaç bin nüfuslu Needville bölgesinde okul yönetimleri birliği ''1 ya da 50 yahut 500 öğrenci ders bırakmış fark etmez, hepsine 3 gün okuldan uzaklaştırma cezası verip siciline işleriz'' açıklaması yaptı.

WASHINGTON'DA YÜRÜYECEKLER

© AFP 2018/ KAREN BLEIER Silah kısıtlaması getiren Florida'ya silah lobisi dava açtı

Bununla birlikte silah karşıtı öğrenci hareketi, eyalet yönetimlerine baskı uygulamaktan NRA'ya karşı boykot kampanyası düzenlemeye varan eylemlerle giderek güçleniyor.

Öğrenci hareketi, 10 gün sonra başkent Washington'da ülkenin dört bir yanından öğrenciler, öğretmenler ve velilerin katılımıyla çok büyük bir silah karşıtı yürüyüş düzenleyecek.

Son olarak NRA'nın tehditleri karşısında Trump, tüfek alma yaşının 18'den 21'e çıkarılması önerisinden vazgeçmişti.