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    Lawrence Larry Kudlow

    Trump'ın yeni ekonomi kurmayı belli oldu: Gümrük vergisi muhalifi Kudlow

    © REUTERS/ Brendan McDermid
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta istifa eden Baş Ekonomi Danışmanı Gary Cohn'un yerine ekonomist ve eski televizyon sunucusu Larry Kudlow'u getirdi. Eski bir televizyon yorumcusu olan Kudlow, serbest ticarete inanıyor ve çeliğe getirilen gümrük vergilerine karşı.

    Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders yaptığı açıklamada, Kudlow'a Baş Ekonomi Danışmanlığı ve Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörlüğü pozisyonlarının teklif edildiğini, Kudlow'un da teklifi kabul ettiğini bildirdi.

    Beyaz Saray Başekonomi Danışmanı Gary Cohn
    © REUTERS/ Yuri Gripas
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    Sanders, Kudlow'un görevine resmi olarak başlayacağı zamanın daha sonra duyurulacağını kaydetti.

    TRUMP SİNYALİ VERMİŞTİ

    Trump, dün yaptığı basın toplantısında, Kudlow'u uzun süredir tanıdığını ve Kudlow'un kendisini seçim kampanyası döneminde en erken destekleyen kişilerden biri olduğunu belirtmiş ve "O çok çok yetenekli ve iyi bir adam" ifadelerini kullanmıştı.

    Trump'ın Baş Ekonomi Danışmanı Gary Cohn, ithal çelik ve alüminyuma getirilmesi planlanan gümrük tarifeleri nedeniyle salı günü istifa etmişti.

    Perşembe günü ise Trump, ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında gümrük vergisi uygulama kararı aldığını duyurmuştu.

    KUDLOW DA GÜMRÜK VERGİSİ KARARINA KARŞI

    Öte yandan Trump'ın yeni Baş Ekonomi Danışmanı olarak atanan Kudlow'un ise 2 hafta önce Trump'ın ek gümrük planına karşı çıkması dikkat çekiyor.

    Beyaz Saray
    © REUTERS/ Yuri Gripas
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    Kudlow, CNBC'de 3 Mart'ta yayımlanan yazısında, "Gümrük vergilerindeki artış, aslında vergi oranlarında artıştır" yorumunu yaparken, ABD'de çelik ve alüminyum kullanan şirketlerin ve tüketicilerin zarar göreceğini savunmuştu.

    Yazısında, çelik ve alüminyuma gümrük vergisi getirilmesi durumunda ABD'de 5 milyon kişinin risk altına gireceğini belirten Kudlow, Trump'ın düşürmek istediği ticaret açığının da artacağını öne sürmüştü.

    KORUMACI POLİTİKALARA KARŞI

    Serbest ticarete inanmasıyla bilinen Kudlow'un, Trump'ın korumacı ekonomi politikaları çerçevesinde yönetimle nasıl çalışacağı şimdiden merak konusu oldu.

    KUDLOW'UN İNİŞLİ ÇIKIŞLI KARİYERİ

    Kudlow, 1981-1985 yılları arasında ABD'nin 40'ıncı Başkanı Ronald Reagan döneminde görev almıştı.

    ABD basınında yer alan haberlere göre, Wall Street deneyimi bulunan 70 yaşındaki Kudlow, Aralık 2007'de "ekonomik resesyon gelmiyor" yorumunu yapmıştı.

    Hope Hicks
    © REUTERS/ Leah Millis
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    Ancak Kudlow'un açıklamasından sadece 3 ay sonra, kendisinin 7 yıl görev aldığı yatırım bankacılığı devi Bear Stearns, 2008 finansal krizinin başında batan ilk şirketlerden biri olmuştu.

    KOKAİN İSTİFA GETİRDİ

    1987 yılında Bear Stearns'te çalışmaya başlayan Kudlow, kokain kullandığı için 1994'te istifa etmek zorunda kalmıştı.

    İstifa ettikten sonra kokain bağımlısı olduğunu duyuran Kudlow, bunun için tedavi gördüğünü bildirmişti.

    Söz konusu dönemde Kudlow, Bear Stearns'te yıllık ortalama 800 bin dolar (bugün 3,1 milyon TL) kazanıyordu.

    TELEVİZYON YORUMCUSU

    Kudlow, ABD'nin en büyük televizyon kanallarından biri olan CNBC'de 2001 yılında finans ve ekonomi yorumculuğu yapmaya başladı.

    2014'e kadar kanalda kendi programını sunan Kudlow, zaman zaman CNBC'de farklı programlara konuk yorumcu olarak katılmaya devam ediyor.

    Etiketler:
    Beyaz Saray, Gary Cohn, Donald Trump, Lawrence Larry Kudlow, ABD
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