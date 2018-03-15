ABD'de savaş uçağı düştü: 2 ölü

Boeing Co ABD'de eğitime katılan Avustralya savaş uçağı alev aldı

Amerikan Atlantik Donanma Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, F/A-18F tipi bir savaş uçağının Florida'nın Key West bölgesinde donanmaya ait Boca Chica üssünde eğitim uçuşu sırasında düştüğü belirtildi.

Uçağın piste yaklaşırken düştüğü duyurulan açıklamada, 2 pilotun koltuk fırlatma yöntemi ile uçaktan atladığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu pilotların kurtarma ekiplerince pistin 2 kilometre doğusunda denizden çıkarıldığı ifade edildi.

Komutanlıktan yapılan ikinci bir açıklamada ise 2 pilotun da yaşamını yitirdiği bildirildi.



