Öğrencilerin önünde köpek yavrusunu kaplumbağaya yedirdi

Yerel hak savunucuları Crosland'i hayvanlara karşı zalimce davranışlarla suçladı ve polise başvurdu. Olayı bir öğretmenden duyan hayvan sever Jill Parrish, polise başvurusunda, "Çocuklara, vahşi bir hayvana yem edilen masum bir yavru köpeğin nasıl çığlık attığına bakmalarına izin verilmesi zalimlik. Bu doğru değil" ifadelerini kullandı.
Preston Ortaokulu'nda okuyan çocukların velileriyse, köpek yavrusunun zaten ‘deforme' olduğunu ve zaten yakında öleceğini belirterek Crosland'ı savundu ve onun okulun en iyi biyoloji öğretmeni olduğunu ifade etti.
#Idaho #Teacher Who Reportedly Fed #Puppy To Turtle In Front Of #Students Under Investigation https://t.co/tmiDaAccIB #animals #pets #cruelty #animalrights #RobertCrosland #Boise #Prestin pic.twitter.com/uun2zMrpD8— Noah Fairbanks (@NoahFairbanks) 12 Mart 2018
Hammons, "Kardeşlerim iyi, fakat tüm bunların Crosland'ı bu şekilde etkilemiş olmasından kendilerini berbat hissediyor. Ayrıca onlar, (Crosland'ın) köpek yavrusunun sağlık durumunu dikkate alarak doğru davranışta bulunduğunu düşünüyor" ifadelerini kullandı.
Crosland'ın eski öğrencilerinden biriyse, Heavy.com haber sitesine öğretmeninin hayvanları sevdiğini ve onlara asla zarar veremeyeceğini aktardı.
Franklin İlçesi Şerifi David Fryar, polisin ‘gerçekleri araştırdığını' ve sonuçları savcıya ileteceğini, savcınınsa Crosland'ın yasaları ihlal edip etmediğine karar vereceğini açıkladı. Crosland, olayın soruşturulması esnasında görevinden uzaklaştırılmadı.
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