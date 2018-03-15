Öğrencilerin önünde köpek yavrusunu kaplumbağaya yedirdi

ABD'nin Idaho eyaletinde bir ortaokulda öğretmenlik yapan Robert Crosland'in ders sırasında öğrencilerin gözü önünde bir köpek yavrusunu kaplumbağaya yedirdiği belirtildi.

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Fox13 kanalının yayınladığı habere göre kimi tanıklar köpeğin kaplumbağaya yem olduğu sırada hala yaşadığını ileri sürerken kimileriyse yavrunun daha önce boğulduğunu ifade etti.

Yerel hak savunucuları Crosland'i hayvanlara karşı zalimce davranışlarla suçladı ve polise başvurdu. Olayı bir öğretmenden duyan hayvan sever Jill Parrish, polise başvurusunda, "Çocuklara, vahşi bir hayvana yem edilen masum bir yavru köpeğin nasıl çığlık attığına bakmalarına izin verilmesi zalimlik. Bu doğru değil" ifadelerini kullandı.

Preston Ortaokulu'nda okuyan çocukların velileriyse, köpek yavrusunun zaten ‘deforme' olduğunu ve zaten yakında öleceğini belirterek Crosland'ı savundu ve onun okulun en iyi biyoloji öğretmeni olduğunu ifade etti.

Facebook kullanıcılarından Jacee Hammons, paylaştığı mesajda olayın ek ders sırasında yaşandığını ve o esnada ikisi kendi kardeşleri olmak üzere sadece 3 öğrencinin sınıfta bulunduğunu, dersten sonra çocuklardan hiçbirinin psikolojik yardıma ihtiyaç duymadığını belirtti.

Hammons, "Kardeşlerim iyi, fakat tüm bunların Crosland'ı bu şekilde etkilemiş olmasından kendilerini berbat hissediyor. Ayrıca onlar, (Crosland'ın) köpek yavrusunun sağlık durumunu dikkate alarak doğru davranışta bulunduğunu düşünüyor" ifadelerini kullandı.

Crosland'ın eski öğrencilerinden biriyse, Heavy.com haber sitesine öğretmeninin hayvanları sevdiğini ve onlara asla zarar veremeyeceğini aktardı.

Franklin İlçesi Şerifi David Fryar, polisin ‘gerçekleri araştırdığını' ve sonuçları savcıya ileteceğini, savcınınsa Crosland'ın yasaları ihlal edip etmediğine karar vereceğini açıkladı. Crosland, olayın soruşturulması esnasında görevinden uzaklaştırılmadı.