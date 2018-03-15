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    Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) binası

    ABD'den Rus istihbaratına yeni yaptırım

    © Fotoğraf: A.Savin
    ABD
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    Rusya'ya yaptırımlarının kapsamını genişleten ABD Hazine Bakanlığı, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Dış İstihbarat Servisi'nden (GRU) yeni isimleri yaptırım listesine dahil etti.

    İngiliz istihbaratının kullandığı eski Rus casus Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın İngitere'nin Salisbury kentinde sinir gazıyla zehirlenmesi vakasının yeniden Soğuk Savaş havası estirdiği sırada ABD Başkanı Donald Trump Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar açıkladı.

    Yeni yaptırımlar, Trump'ın İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile  Skripal vakası üzerinden Rusya'yı 'İngiltere'nin egemenliğine saldırmakla' suçladığı ortak açıklamaya imza atmasının ardından geldi.

    Amerikan basını, yeni yaptırım dalgasını, 'Trump yönetimin Rusya'ya yönelik bugüne değinki en önemli tepkisi' diye değerlendirdi.

    5 KURUM VE 19 KİŞİ

    Rusya'nın Kasım 2016'daki ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla Rus kurumlarına ve vatandaşlarına yaptırım uygulayan Washington, yaptırımların kapsamını genişlettiğini duyurdu.

    ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya'dan 5 kurum ve 19 kişi yaptırım listesine dahil edildi.

    Hazine Bakanlığı, halihazırda yaptırım uygulanan FSB ve GRU'nun da Amerika'nın Hasımlarına Yaptırımla Karşılık Vermesi Yasası (CAATSA) kapsamında bir diğer yaptırım listesine eklendiğini vurguladı.

    GRU DİREKTÖRÜ DAHİL

    Bakanlık, listede daha önce yaptırım uygulanan FSB'deki bazı görevlilerin ve birimlerin yanı sıra GRU Direktörü İgor Korobov da dahil GRU'dan üst düzey yetkililere yer verildiğini açıkladı.

    Rusya - ABD Bayrakları
    © AFP 2018/ Mladen ANTONOV
    ABD'den 13 Rus vatandaşına seçimlere müdahale konusunda resmi suçlama
    Buna göre Saint Petersburg merkezli İnternet Araştırma Ajansı'nın bazı çalışanları da yaptırım kapsamına alındı.

    PRİGOJİN HEDEFTE

    Açıklamaya göre listede İnternet Araştırma Ajansı'nın ABD ile bağlantısını sağladığı iddia edilen Rus işadamı Yevgeniy Prigojin ve ona bağlı Concord Catering ve Concord Management şirketleri de yer alıyor.

    ABD Adalet Bakanlığı'nın şubatta hazırladığı iddianamede suçlanan 13 Rus vatandaşı arasında yer alan Prigojin, hakkındaki iddiaları reddetmişti.

    Ayrıntılar geliyor…

    Etiketler:
    yaptırım, Concord Management, Concord Catering, İnternet Araştırma Ajansı, Amerika'nın Hasımlarına Yaptırımla Karşılık Vermesi Yasası (CAATSA), GRU, FSB, ABD Hazine Bakanlığı, İgor Korobov, Yevgeniy Prigojin, Rusya, ABD
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