Trump: Görünen o ki, Skripal'in zehirlenmesinin ardında Rusya var

Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İngiltere'nin Skripal'in zehirlenmesi olayı hakkında Rusya'ya yönelttiği suçlamalarla ilgili görüşlerini açıkladı.

Trump, "Görünen o ki, bunun ardında Ruslar vardı. Bu asla olmaması gereken bir şey ve bu konuyu diğer birçok kişi gibi ciddiyetle ele alıyoruz" dedi.

Trump on #Salisbury attack: It certainly looks like the Russians were behind it https://t.co/STIy65Jypc pic.twitter.com/7vq2YVRuSO — RT (@RT_com) March 15, 2018

İngiltere'de 'Noviçok' isimli sinir gazı grubuna giren bir maddeyle zehirlenip yoğun bakıma alınan Skripal, 2010 yılında ABD ile Rusya arasında yapılan ajan takasında yer alan isimlerden biriydi.

Wiltshire'da yaşayan 66 yaşındaki Skripal, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da 13 yıl hapse mahkum edilmişti. ABD ile Moskova arasındaki casus takası sonrası serbest bırakılan emekli Rus albay, daha sonra İngiltere'ye sığınmıştı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, dün Avam Kamarası'ndaki konuşmasında, eski Rus casus Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın Salisbury'de sinir gazıyla zehirlenmesine ilişkin olarak 23 Rus diplomatı sınır dışı edeceklerini ve bunun Soğuk Savaş döneminden bu yana gerçekleştirilen en büyük ihraç olacağını açıklamıştı.