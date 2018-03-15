Trump'ın cebinden yeşillik fışkırdı

Trump, İrlandalıların meşhur Aziz Patrick Günü öncesi İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'la gerçekleştirdiği resmi görüşmeye bir tutam yeşillik kattı. Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te kameraların karşısına geçen iki liderin mendil ceplerinden taşan yeşil otlar, sosyal medyada gülümsemeyle karşılandı.

ABD'nin kurucu halklarından biri olan İrlandalılar 17 Mart'ta dünya çapında Aziz Patrik Günü'nü kutlayacak.

''17 Mart'ta herkes İrlandalı'' sloganının kullanıldığı Aziz Patrik Festivali öncesi ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ı ağırladı.

Oval Ofis'te kameraların karşısına geçip el skışan iki liderin mendil ceplerinden fışkıran yeşil otlar dikkatlerden kaçmadı.

▶️ Donald Trump on Russian ex-spy poisoning: "it certainly looks like the Russians were behind it" https://t.co/ANgHSOZUiG pic.twitter.com/21RztEKtBN — FRANCE 24 English (@France24_en) 15 Mart 2018

Trump Rusya'yı suçlar açıklamalar yaptığı sırada kameralar mendil cebindeki yeşilliğe doğru yaklaştı.

Trump on #Salisbury attack: It certainly looks like the Russians were behind it https://t.co/STIy65Jypc pic.twitter.com/7vq2YVRuSO — RT (@RT_com) March 15, 2018

Yeşil kravat da takan Trump, Varadkar'ın davetini kabul ettiğini, gelecek yıl İrlanda'yı ziyaret edebileceğini söyledi. Sosyal medyadaki İrlandalı kullanıcılar ''Eyvah'' diyerek yıkıldı.

Trump says “I guess” a formal invitation for him to visit Ireland has been extended — interested in coming to see our border. Seemed to be a very convivial atmosphere — Taoiseach told him about his time as a congressional intern here in Washington. Meeting underway @3NewsIreland pic.twitter.com/2I9knspMtM — Gavan Reilly (@gavreilly) 15 Mart 2018

'Ticaret savaşçısı' Trump, İrlanda Başbakanı'na ''Ne zaman bir sorununuz olursa bizi arayın, hallederiz, tabii ticaret hariç'' diye takılmayı ihmal etmedi.

Bu arada ​iki liderin taktığı İrlanda yeşili otlar sosyal medyada espri konusu olmakta gecikmedi.

ABD'li siyaset bilimci-yazar Ian Bremmer, Trump'ın salı günü ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı kovmasına atıf yaptı.

Bremmer, ''Salatanı ye, Rex'' diye tweetledi.

Rex, eat the salad. pic.twitter.com/6wCIZQJIZZ — ian bremmer (@ianbremmer) 15 Mart 2018

Mendil ceplerinden fışkıranların ne olduğuyla ilgili spekülasyon da yapıldı. İrlandalıların simgesi dört yapraklı yonca mı ya da yenilebilir bir ot mu?

Gazeteci Eylon A. Levy, ''Trump acaba neden cebinde su teresi yetiştiriyor?'' diye tweetledi.

Why does Trump have watercress growing out of his pocket? pic.twitter.com/79YZn6LvHP — Eylon A. Levy (@EylonALevy) 15 Mart 2018