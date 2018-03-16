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    US Defence Secretary Jim Mattis Bahreyn

    Mattis'e göre Tillerson'ın kovulması 'bir Washington D.C. hikayesi'

    © AFP 2018/ Thomas WATKINS
    ABD
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    ABD Savunma Bakanı, yakın çalışma arkadaşı Tillerson'ın Trump tarafından kovulmasının dünyanın geri kalanında umursanmadığını söyledi. Mattis ''Dünyanın pek çok bölgesi için bu bir Washington D.C. hikayesinden ibaret'' dedi.

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
    © REUTERS/ Yuri Gripas
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın salı günü Dışişleri Bakanlığı'ndan Rex Tillerson'ı alıp yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'yu getirdiğini açıklamasının yarattığı depremle ilgili Savunma Bakanı Jim Mattis'den ilk yorum geldi.

    Amerikan deniz piyadeleri nezdinde 'kuduz köpek' lakaplı, 'efsane' mertebesinde bir komutan olan emekli general Mattis, Afganistan ve Bahreyn ziyaretlerinin ardından Washington'a dönünce, gazetecilerin Tillerson'ın Trump tarafından kovulmasıyla ilgili sorularıyla karşılaştı.

    'SADECE MEDYANIN DERDİ'

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    © AA/ İsa Terli
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    Yurtdışı temaslarında Tillerson konusunun hiç açılmadığını söyleyen Mattis, ''Bu konuyu gündeme getiren sadece sizsiniz (medya mensupları) ve neden sorduğunuzu anlıyorum'' diyerek ekledi:

    ''Yani şuna işaret ediyorum: Dünyanın pek çok bölgesi için bu bir Washington D.C. hikayesinden ibaret.''

    'MÜHİM OLAN ABD İLE KURUMSAL İLİŞKİLER'

    ABD ile kurumsal ilişkilerin bireysel düzeyde kurulan ilişkilerden daha derin olduğunu müttefiklerin anladığını söyleyen Mattis, Tillerson ile yakın çalışmasıyla dikkat çekiyordu.

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    YEDİKLERİ İÇTİKLERİ AYRI GİTMİYORDU

    Emekli general, ocak ayında verdiği bir demeçte, eski ExxonMobil CEO'su da olan Tillerson ile her hafta birlikte kahvaltı ettiklerini ve günde iki-üç kez telefonda konuştuklarını belirtmişti.

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    Böylece Beyaz Saray'ın gündemine getirmeden evvel önemli meselelerde görüş birliği sağladıklarını aktaran Mattis, ''Önce bütün meseleleri aramızda hallediyoruz, sonra Beyaz Saray toplantılarına birlikte giriyoruz. Böylece dışişleri ve savunma bakanlıkları birlikte hareket ediyor'' demişti.

    'Kuduz köpek' ile Tillerson'dan çok daha şahin olan, İran'a saldırılmasını savunan Pompeo'nun aynı uyumu yakalayıp yakalamayacağı merak konusu.

    Etiketler:
    Jim Mattis, Mike Pompeo, Rex Tillerson, Donald Trump, Washington DC, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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