Rusya soruşturmasının özel savcısından 'Trump'ın şirketine celp'

New York Times gazetesinin haberine göre Özel Savcı Robert Mueller, Trump'ın dev şirketinden Rusya ile bağlantılı belgeleri teslim etmesini talep eden mahkeme celbi çıkarttı.

ABD'de Kasım 2016'daki başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddialarını soruşturan Özel Savcı Robert Mueller'in, Başkan Donald Trump'ın tek sahibi olduğu yaklaşık 500 şirketin aynı şemsiye altında toplandığı 'The Trump Organization'a mahkemeye çağrı belgesi (celp) gönderdiği ileri sürüldü.

New York Times gazetesinin haberine göre Özel Savcı, bu celple Trump'ın dev şirketinden bazısı Rusya ile bağlantılı olan belgeleri teslim etmesini talep etti.

Exclusive: The special counsel has subpoenaed Trump Organization records, some related to Russia, bringing the inquiry closer to the president https://t.co/Gi9JexvR4O — The New York Times (@nytimes) 15 Mart 2018

Böylece Mueller'in, Trump'ın iş ilişkileriyle doğrudan bağlantılı belgeleri ilk kez talep ettiğine dikkat çekildi. Trump temmuzda yaptığı bir açıklamada mali işlerinin soruşturulmasının kendisi için kırmızı çizgi oluşturduğunu söylemişti. Haberlere bakılırsa Mueller o kırmızı çizgiyi çiğnemiş oldu.

"Trump drew a red line for Mueller; Mueller just crossed it" https://t.co/6yvlL8ATVY pic.twitter.com/xth9BLJHTD — The Hill (@thehill) 16 Mart 2018

The Mueller subpoena for a broad swath of Russia-related financial documents and emails marks the Rubicon that Trump dared Mueller to cross. Mueller has now called Trump’s bluff. No court would agree to quash this subpoena. Time’s up, Donald. — Laurence Tribe (@tribelaw) 15 Mart 2018

Konudan haberdar olan ve gazeteye konuşan iki kişi, celbin çapının belli olmadığını, Mueller'in basit şekilde belgeleri talep etmek yerine niye celp yayımladığının da bilinmediğini söyledi.

Another brick in the wall…



It’s Now Likely #Mueller Thinks Trump Obstructed Justice https://t.co/bnjVD7UyTR — Victoria Brownworth (@VABVOX) 16 Mart 2018

Beyaz Saray ve Trump'ın avukatları haberle ilgili yorum yapmayı reddetti.

Habere göre aynı zamanda eski FBI Başkanı olan Mueller'e ifade veren bazı tanıklar Moskova'da olası emlak anlaşmalarından söz etti. Ancak 'The Trump Organization', Rusya'da emlak işi yapmadığında ısrarcı.